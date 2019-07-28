Мексика выделит 30 млн долларов на создание рабочих мест в Гондурасе

Мексика пообещала вложить 30 миллионов долларов в экономику Гондураса, чтобы сократить поток мигрантов, желающих попытать удачу в США. Предполагается, что данные инвестиции позволят создать 20 тысяч рабочих мест, и в итоге увеличение занятости приведет к сокращению "миграционного цунами", которое спровоцировало напряженность в отношениях между Мехико и Вашингтоном. Как пишет El Pais, данное заявление сделал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на встрече президентов двух стран Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Хуана Орландо Эрнандеса.

Согласно статистике, именно выходцы из Гондураса, охваченного глубоким политическим кризисом, страдающего от нищеты и преступности, подают больше всего заявок на получение гуманитарной визы (почти 50 процентов от их общего числа). В 2018 году караваны мигрантов, отправляющиеся в Соединенные Штаты из Гондураса, стали крайне многочисленными. Колонны насчитывали по несколько тысяч человек. В итоге президент США Дональд Трамп пригрозил полностью перекрыть границу с Мексикой из-за наплыва мигрантов, а также прекратить оказывать финансовую помощь станам Центральной Америки. Эти заявления, сделавшиеся неоднократно, вызывали негативную реакцию не только в странах региона, но и в Мексике, через территорию идут мигранты.

Из-за этих угроз Эрнандес даже критиковал людей, отправившихся в путь в поисках лучшей жизни. Но поделать ничего не мог. Сейчас же он воспользовался представившейся возможностью, чтобы направить обещанные Мехико средства в вполне конкретную область. По его словам, инвестиции в производство кофе позволят значительно расширить экономические возможности небольшого государства.

Кстати, аналогичное обещание финансовой помощи Мексика уже дала Сальвадору. В июне президенты Лопес Обрадор и Наиб Букеле подписали соглашение, предусматривающее инвестиции на общую сумму 30 миллионов долларов. Они также будут направлены на создание рабочих мест, в первую очередь, в сельскохозяйственной сфере.