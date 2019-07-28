Новости

46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 15:05
Субботние культурные мероприятия в Москве посетили 850 тысяч человек 15:04
Ефимова, Рылов и Колесников остались без золота 14:56
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области 14:53
В Новороссийске свыше тысячи моряков отметили День ВМФ 14:49
У ВВС бундесвера опять возникли проблемы с авиатехникой 14:45
Состояние украинских электричек шокировало пользователей Сети 14:35
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы 14:34
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии 14:19
Мексика выделит 30 млн долларов на создание рабочих мест в Гондурасе 14:09
СМИ: Некоторые бортовые системы Boeing 737 не тестировались полностью 13:59
В Подмосковье во время гонок погиб пилот 13:56
Дженнифер Лопес сыграет наркобаронессу 13:51
Руководство "Спартака" выдвинуло Кононову ультиматум 13:46
Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от паводка 13:39
Бари Алибасов рассказал о сложностях приема пищи 13:37
В Екатеринбурге рейс в Турцию задержали на 10 часов 13:30
Владимир Путин поздравил актрису Инну Макарову с 93-летием 13:26
Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть 13:21
Американец Макс Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе 13:18
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса Расси Тейлор 13:07
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень 13:00
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Петербург - Псков 12:57
Режиссер нового "Короля Льва" спрятал в фильме настоящий снимок 12:49
Путин: Россия всегда будет помнить подвиги моряков 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 14:09
Рубрика: В мире

Мексика выделит 30 млн долларов на создание рабочих мест в Гондурасе

Текст: Юрий Когалов

Мексика пообещала вложить 30 миллионов долларов в экономику Гондураса, чтобы сократить поток мигрантов, желающих попытать удачу в США. Предполагается, что данные инвестиции позволят создать 20 тысяч рабочих мест, и в итоге увеличение занятости приведет к сокращению "миграционного цунами", которое спровоцировало напряженность в отношениях между Мехико и Вашингтоном. Как пишет El Pais, данное заявление сделал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард на встрече президентов двух стран Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Хуана Орландо Эрнандеса.

Фото: AP Photo/Christian Chavez
Более 200 мигрантов задержаны в Мексике по пути в США

Согласно статистике, именно выходцы из Гондураса, охваченного глубоким политическим кризисом, страдающего от нищеты и преступности, подают больше всего заявок на получение гуманитарной визы (почти 50 процентов от их общего числа). В 2018 году караваны мигрантов, отправляющиеся в Соединенные Штаты из Гондураса, стали крайне многочисленными. Колонны насчитывали по несколько тысяч человек. В итоге президент США Дональд Трамп пригрозил полностью перекрыть границу с Мексикой из-за наплыва мигрантов, а также прекратить оказывать финансовую помощь станам Центральной Америки. Эти заявления, сделавшиеся неоднократно, вызывали негативную реакцию не только в странах региона, но и в Мексике, через территорию идут мигранты.

Из-за этих угроз Эрнандес даже критиковал людей, отправившихся в путь в поисках лучшей жизни. Но поделать ничего не мог. Сейчас же он воспользовался представившейся возможностью, чтобы направить обещанные Мехико средства в вполне конкретную область. По его словам, инвестиции в производство кофе позволят значительно расширить экономические возможности небольшого государства.

Кстати, аналогичное обещание финансовой помощи Мексика уже дала Сальвадору. В июне президенты Лопес Обрадор и Наиб Букеле подписали соглашение, предусматривающее инвестиции на общую сумму 30 миллионов долларов. Они также будут направлены на создание рабочих мест, в первую очередь, в сельскохозяйственной сфере.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика В мире Северная и Центральная Америка Гондурас
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается