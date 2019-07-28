Миллионы кузнечиков оккупировали Лас-Вегас

Нашествие кузнечиков зафиксировано в городе Лас-Вегасе (штат Невада). Местами насекомые ковром покрывают тротуары и дороги, тучами кружатся у источников света. Днем кузнечики не очень активны, а вот вечером они везде, сообщает телеканал NBC.

По словам энтомолога Джеффа Найта, причиной такого нашествия стала погода, а именно - сочетание влажной зимы и весны. Подобное случается в США раз в несколько лет. Специалисты напоминают, что кузнечики совершенно безобидны для человека. Их присутствие в городе и на севере Невады продлится еще несколько недель, потом насекомые мигрируют на север.

Однако, в связи с нашествием насекомых метеослужба США распространила предупреждение для водителей, призвав остерегаться туч кузнечиков, которые могут ограничить видимость, пишет РИА Новости.