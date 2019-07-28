Многонациональные учения НАТО начались в Грузии

Многонациональные учения Agile Spirit - 2019 ("Проворный дух - 2019") начались в субботу в Грузии на территории пехотной бригады в городе Сенаки. В маневрах задействовано более трех тысяч военнослужащих, представляющих 14 стран - членов и партнеров НАТО.

В министерстве обороны Грузии подчеркнули, что учения "полностью отвечают заявленной политике страны - больше НАТО в Грузии, и больше Грузии в НАТО", - цитирует ТАСС.

По словам главы сил обороны Грузии, генерал-лейтенанта Владимира Чачибая, нынешние учения отличаются от предыдущих. В этом году вместе с теоретической частью будет организована и практическая на полигонах Орфоло и Вазиани.

Учения, которые продлятся до девятого августа, проводятся с целью повышения оперативных способностей грузинских военных и их совместимости с военнослужащими НАТО, а также "для сохранения стабильности и мира в черноморском регионе", - отметил ранее министр обороны Грузии Леван Изория.