На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

Около 40 тысяч литров дизельного топлива разлилось на юге Чили, в 250 километрах от города Пуэрто-Наталес. Звонок о ЧП поступил в субботу от компании САР - крупнейшей горнодобывающей компании страны.

Военно-морские силы Чили уточняют, что разлив произошел в районе острова Гуарельо, где CAP ведет добычу известняка. К месту аварии уже направлены два корабля со специалистами, которые оценят масштабы ущерба и примут меры для его смягчения.

На борту одного из кораблей находятся также представители прокуратуры. Они должны установить причину утечки нефтепродуктов, пишет РИА Новости.