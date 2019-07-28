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Рубрика: Общество

Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения

Текст: Руслан Мельников
Хронические вирусные гепатиты В и С широко распространены, в том числе и в России.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Об этом в беседе с ТАСС рассказал руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

"В РФ, по разным оценкам, доля людей, которые встречались с вирусом гепатита С, составляет от 2 до 4 процентов. А хроническим гепатитом С больны около 3,5 миллиона человек. Но они не все выявлены, многие люди живут с этой инфекцией и об этом не знают", - приводит его слова агентство.

Фото: istockphoto.com
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Владимир Чуланов обращает внимание на тот факт, что хронические гепатиты могут протекать без специфических симптомов, которые способны вызвать тревогу. Так, например, о гепатите может свидетельствовать повышенная утомляемость, но человек не считает это веским поводом для обращения к врачу.

"Поэтому многие люди, которые не проходили обследование, могут быть инфицированы, но об этом не подозревают", - предупреждает Владимир Чуланов.

По его словам, пик заболеваемости хроническими гепатитами В и С характерен для 35-50 летних. Причем с возрастом болезнь прогрессирует и может привести к циррозу или онкологическим заболеваниям печени. Последствия могут оказаться трагическими.

"По нашим оценкам, от цирроза печени в исходе хронического гепатита С в России ежегодно погибает около 14 тысяч человек, от рака печени - около 1,6 тысяч человек. От исходов хронического гепатита В, от цирроза - около 10 тысяч человек, и рака печени - около 1,5 тысяч человек", - приводит эксперт тревожную статистику.

Отмечается, что это высокие показатели смертности. Также сообщается, что различные виды гепатитов могут передаваться через воду, грязные руки, пищу или через контакт с кровью. Вирусы гепатита С и особенно гепатита В могут также передаваться половым путем. Кроме того возможно заражение от матери к ребенку.

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