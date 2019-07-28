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Рубрика: Спорт

Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в "Спартаке"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле в случае перехода в "Спартак" будет получать 3,5 млн евро в год. Клубы уже договорились между собой, теперь слова за футболистом.

Как сообщает издание Bild, дортмундский клуб согласен отпустить футболиста в "Спартак" за 7-8 миллионов евро. При этом трансферная стоимость немца в данный момент составляет 12 миллионов, а сама "Боруссия" приобрел Шюррле в "Вольфсбурге" за 30 миллионов.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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При этом зарплата игрока в "Спартаке" составит примерно 3,5 миллиона в год плюс различные бонусы. Теперь слово за самим Шюррле. Еще один вариант продолжения карьеры для немца - Китай.

Шюррле - чемпион мира 2014 года. За сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

На клубном уровне выступал за "Майнц", "Байер", "Вольфсбург", а также за английский "Челси". В прошлом сезоне принадлежащий "Боруссии" футболист провел в аренде в английской "Фулхэме". В его активе победы в чемпионатах Германии, Англии, Кубке и Суперкубке Германии, а также Кубке лиги в Англии.

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