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Рубрика: В мире

Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на британском круизном судне, в ходе которой пассажиры использовали мебель и тарелки в качестве оружия, сообщает The Guardian.

Во время ночной драки в баре на борту лайнера Britannia, который совершал недельный круиз по фьордам Норвегии и шел в Саутгемптон из Бергена, нападению клоуна и его спутницы подверглись шесть человек - три мужчины и три женщины, в том числе, бармен, который пытался остановить столкновение. Все они получили порезы и кровоподтеки.

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Драка произошла в самом конце 12-часовой вечеринки, которая сопровождалась большим количеством спиртного. Люди, сидевшие за одним из столиков, возмутились тем, что к ним подошел человек в костюме клоуна, которого они, по их словам, "не заказывали и не ждали". После взаимной перебранки началась ожесточенная драка. Зрители в заведении в панике побежали в свои каюты.

По сообщениям полиции, злоумышленники - 41-летняя женщина и 43-летний мужчина из Эссекса были арестованы полицией Хэмпшира по подозрению в нападении, когда судно пришвартовалось в Саутгемптоне в субботу утром.

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Ричард Гайсфорд из "Доброго утра Британии" телеканала ITV, который находился на судне, написал, что когда он пришел в ресторан на 16-м этаже около двух часов ночи, "повсюду была кровь".

"Зона бара была немедленно закрыта, поскольку медицинские бригады пошли помогать раненым. Персонал сказал мне, что они никогда не испытывали ничего подобного, и те, кто стоял за насилием, были заключены в каюту в последний день круиза, ожидая полиции здесь, в Саутгемптоне", - написал телеведущий.

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