Польское правительство освободит молодежь от налогов

С 1 августа в Польше около двух миллионов человек моложе 26 лет будут освобождены от уплаты подоходного налога, сообщают местные СМИ. Так решил парламент страны с подачи правящей ныне национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС).

Нулевой налог для молодежи является одним из обещаний премьер-министра Матеуша Моравецкого перед майскими выборами в Европарламент.

Такая мера, по словам ее инициаторов, должна способствовать увеличению занятости местной молодежи, а также, если не пресечь, то, по крайней мере, значительно сократить нелегальное трудоустройство среди поляков.

Впрочем, как считают польские экономисты, ослабление налогового законодательства для молодежи адресовано в том числе и мигрантам с Украины, хотя Варшава и не говорит об этом открыто.

Дело в том, что экономика Польши, пишет портал Spiegel Online, остро нуждается в гастарбайтерах, прежде всего, квалифицированных. И в течение нескольких лет они сюда прибывают, в первую очередь, с Украины, где экономическая ситуация оставляет желать много лучшего. На сегодня в Польше проживают 1,5 миллиона украинцев. И, по данным государственной статистики, из всех лицензий, выданных иностранцам на работу в стране, 73 процента украинцев. Понятно, что после 1 августа их число, несомненно, вырастет.

Конечно, решение об освобождении молодежи от подоходного налога не обошлось без критики. В частности, Польская палата экономики заявила, что в данном случае нарушен зафиксированный в Конституции принцип равноправия для всех групп населения. А оппозиция уверена, что все широко рекламируемые социальные программы ПиС проводит за три месяца до парламентских выборов только ради привлечения голосов избирателей.