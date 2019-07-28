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28.07.2019 15:51
Рубрика: Общество

Пресноводная гидра может раскрыть секрет бессмертия

Текст: Наталья Панасенко
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Исследование биологов из Калифорнийского университета (США), результаты которого опубликованы в журнале Science, показывает, что существуют популяции гидры, которые, по всей видимости, не стареют, поскольку их клетки обладают огромными возможностями регенерации. Знание механизма восстановления клеток должно помочь в лечении нервных расстройств человека.

Крошечная гидра, представитель типа стрекающие или книдарии (Cnidaria), живет на Земле 600 миллионов лет. Она обладает удивительной способностью восстанавливать поврежденные ткани: разрезанная пополам, гидра через пару дней восстановит свое тело и нервную систему.

Таким образом, пресноводное беспозвоночное напоминает о бессмертном многоголовом существе из греческой мифологии, у которого отрубленные головы немедленно отрастают. Настоящая гидра обладает такими же впечатляющими возможностями регенерации благодаря трем разным популяциям стволовых клеток, которые позволяют животному, даже если оно разделено на две части, восстановить в течение нескольких дней нервы, мышцы и другие ткани.

Зачем природа создала бессмертную медузу

Биологи проанализировали наборы молекул РНК из 25 000 отдельных клеток гидры, называемых транскриптомами. Они показали, как каждая популяция стволовых клеток дает начало различным типам клеток и тканей. В качестве примера ученые называют интерстициальные стволовые клетки, которые могут образовывать нервные клетки, железы и клетки для щупалец животного.

Кроме того, ученые смогли идентифицировать гены, которые контролируют, какие клетки и ткани вырабатываются тремя популяциями стволовых клеток.

"Прелесть секвенирования отдельных клеток заключается в том, что мы можем захватывать гены, которые экспрессируются, когда клетки дифференцируются из стволовых в различные типы", - сказала Селина Джулиано, доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета.

В будущем данные о возможностях регенерации клеток гидры, надеются ученые, помогут найти новые варианты лечения травм или нейродегенеративных заболеваний у людей.

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