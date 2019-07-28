Пресноводная гидра может раскрыть секрет бессмертия

Исследование биологов из Калифорнийского университета (США), результаты которого опубликованы в журнале Science, показывает, что существуют популяции гидры, которые, по всей видимости, не стареют, поскольку их клетки обладают огромными возможностями регенерации. Знание механизма восстановления клеток должно помочь в лечении нервных расстройств человека.

Крошечная гидра, представитель типа стрекающие или книдарии (Cnidaria), живет на Земле 600 миллионов лет. Она обладает удивительной способностью восстанавливать поврежденные ткани: разрезанная пополам, гидра через пару дней восстановит свое тело и нервную систему.

Таким образом, пресноводное беспозвоночное напоминает о бессмертном многоголовом существе из греческой мифологии, у которого отрубленные головы немедленно отрастают. Настоящая гидра обладает такими же впечатляющими возможностями регенерации благодаря трем разным популяциям стволовых клеток, которые позволяют животному, даже если оно разделено на две части, восстановить в течение нескольких дней нервы, мышцы и другие ткани.

Биологи проанализировали наборы молекул РНК из 25 000 отдельных клеток гидры, называемых транскриптомами. Они показали, как каждая популяция стволовых клеток дает начало различным типам клеток и тканей. В качестве примера ученые называют интерстициальные стволовые клетки, которые могут образовывать нервные клетки, железы и клетки для щупалец животного.

Кроме того, ученые смогли идентифицировать гены, которые контролируют, какие клетки и ткани вырабатываются тремя популяциями стволовых клеток.

"Прелесть секвенирования отдельных клеток заключается в том, что мы можем захватывать гены, которые экспрессируются, когда клетки дифференцируются из стволовых в различные типы", - сказала Селина Джулиано, доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета.

В будущем данные о возможностях регенерации клеток гидры, надеются ученые, помогут найти новые варианты лечения травм или нейродегенеративных заболеваний у людей.