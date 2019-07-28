Программа "Синьвэнь Ляньбо" возглавила рейтинг поисковых запросов

"Сегодня вы смотрели "Синьвэнь Ляньбо?"" стало горячей темой в интернете. Выпуск программы 26 июля был посвящен тому, как "Соединенные Штаты стали камнем преткновения для международного взаимодействия и мирового развития", днем раньше она вышла под заголовком "Кто издевается и запугивает других по всему миру?", которые тоже вошли в рейтинг поисковых запросов интернета Китая. Все пользователи интернета высоко одобрили мнение и позицию ее авторов.

В выпуске заявилось, что действия США на международной арене противоречат здравому смыслу. С одной стороны, под предлогом защиты прав человека они везде устраивают провокации, становятся инициаторами межнациональных противоречий и межэтнических конфликтов, чтобы "ловить рыбу в мутной воде", в результате чего миру и мировой стабильности нанесен урон. С другой стороны, США вышли из Совета ООН по правам человека, процесса разработки всемирного договора по вопросам миграции, отказываются от ратификации таких ооновских документов в сфере прав человека, как Международная конвенция о правах в экономической, общественной и культурной сферах, Конвенция о правах детей, Конвенция о правах инвалидов и т.д. Это делается для того, чтобы избавиться от обязанностей, предусмотренных международными правилами, что серьезно препятствует процессу глобального продвижения гарантий прав человека.