Путин рассказал об обновлении ВМФ

В воскресенье Владимир Путин принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ, который прошел в Адмиралтействе.

Глава государства призвал преумножить могущество Военно-морского флота России, "надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты".

Выступая на приеме, президент рассказал, что доля современных вооружений в ВМФ РФ превысила 62%. Но нужно не останавливаться на этом.

"Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов", - призвал Верховный главнокомандующий.

В связи с этим Путин поблагодарил всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе на развитие флота.

Президент также выразил уверенность, что для всех поколений моряков преданность Родине всегда была и остается мощной духовной опорой, на которой строятся богатые флотские традиции.

"Морское дело уже более трех веков - одно из самых почитаемых и почетных в России. Наш народ высоко ценит храбрость и отвагу матросов, выдержку, мужество, благородство морских офицеров, дисциплину и сплоченность флотских экипажей, их строгую выучку в длительных трудных походах, неизменное равнение на традиции российского флота", - подчеркнул Путин.

Глава государства предложил тост за ВМФ России.

"За его мощь и победы, за наших моряков, их преданность Родине, за Россию!", - сказал президент РФ.