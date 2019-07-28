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28.07.2019 11:53

Путин: Российский флот способен дать отпор любому агрессору

Текст: Айсель Герейханова
В День ВМФ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Глава государства заявил, что Россия будет строить уникальный флот, рассчитанный на длительную историческую перспективу.

"Военно-морской флот одним из первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные инженерные решения", - заявил президент на параде.

По его словам, военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и "способен дать достойный отпор любому агрессору".
Главные вопросы про военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Почетный гость парада, вице-адмирал Анатолий Шевченко, единственный в мире подводник, совершивший три похода подо льдами к Северному полюсу, рассказал "РГ", что парад в День ВМФ важен прежде всего даже не морякам, но обычным людям: "День ВМФ - всенародный праздник , и этот праздник, эти зрелищные мероприятия мы, моряки дарим нашему великому русскому народу. Пусть этот парад подарит нашим людям уверенность, что не посыпятся бомбы на их головы, флот всегда готов выполнить свою задачу".

Российский флот отмечает в этот день 323-ю годовщину со дня образования.

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