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Текст:   Анна Скрипка  (Белгород)
20:34 28.07.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(7922)

Расчет на три процента

Белгородским молодым семьям, купившим квартиру по льготной ставке в три процента годовых, помогут расшириться. При этом даже те, кто еще не успел выплатить кредит за малогабаритную квартиру в жилом комплексе "Новая жизнь", смогут переехать в свой дом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, как будет работать новый механизм, начали говорить сразу после того, как первые жильцы заселились в пятиэтажки "Новой жизни". Льготная программа обеспечения жильем молодых стартовала больше года назад. Принцип таков: человек еще на этапе строительства вступает в кооператив, внося треть от стоимости жилья. Для первых участников эта сумма составила 400 тысяч рублей. Оставшиеся две трети - или примерно 800 тысяч - горожанин должен выплатить в течение пяти лет, начиная перечислять средства с первого месяца после новоселья. Получается, что ежемесячный платеж составляет 14 500 рублей.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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И вот, первые дома сданы, микрорайон ожил. Тут же продолжили строительство второй очереди, где уже наряду со студиями стали предлагать "евродвушки" и "евротрешки". Почему так случилось? Просто пришлось спроектировать - ведь семье даже с одним ребенком на 30 "квадратах" в течение пяти лет станет тесновато. Теперь чиновники, курирующие проект, стали говорить,что рождаемость в этом микрорайоне увеличилась. "У нас здесь уже второй малыш родился", - отвлекаясь от коляски, говорит жительница "Новой жизни". Она не скрывает, что второго планировали, пока старший еще маленький: мол, пусть растут вместе и дружат. К тому же семье так нужен маткапитал, ведь даже дешевая льготная ипотека в 3 процента - "ярмо на шее".

Даже те, кто еще не выплатил кредит за квартиру в новом ЖК, смогут переехать в свой дом

Впрочем, даже инициаторы программы из числа областных чиновников изначально называли квартиры "транзитным" вариантом. Выплачивают люди кредит - и пусть переезжают в новый дом. Но кто ж его будет строить? Сами обитатели констатируют: как бы ни упрощали систему получения участка и сколько бы ни было стройфирм, обещающих все сделать качественно и в срок, а все же возведение коттеджа - процесс, требующий массы времени и денег. Кураторы "Новой жизни" ответили на эти вопросы новым продуктом: свыше ста коттеджей по типовым проектам, выбранным благодаря голосованию в соцсети, уже строятся на окраине города. Стоят, конечно, недешево - от 43 до 48 тысяч за квадратный метр в зависимости от площади дома. Чем она больше, тем дешевле "квадрат". Получается, что ежемесячный платеж по кредиту за коттедж составит примерно 30 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Стать участниками кооператива ради покупки дома могут люди до 45 лет, важно только внести ту самую первую треть. А это уже выше миллиона рублей. Где брать такие средства тем же обитателям "Новой жизни"? Руководитель дирекции Юго-Западного района, управляющей всеми процессами в "Новой жизни", Александр Славкин отметил, что для этого и придумали схему: пусть семья отдает квартиру в качестве первого взноса. "Студия" пойдет другим участникам программы, а семья, которая нуждается в расширении жилплощади, переедет в новый дом. "Четыре семьи уже досрочно рассчитались за квартиры, - говорит Славкин. - Эти деньги пошли в качестве первоначального взноса на покупку дома".

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