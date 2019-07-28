Новости

В Грузии прошел митинг в поддержку сближения с Россией 21:19
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика 20:50
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки 20:47
Впервые в истории чемпионата России арбитр дал пенальти при помощи VAR 20:16
Впервые в истории Премьер-лиги арбитр обратился к VAR 20:09
МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние 19:54
"Оно 2" будет идти почти три часа 19:49
Польское правительство освободит молодежь от налогов 19:46
Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки" 19:02
В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке 18:15
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 18:02
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения 18:00
Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье 17:53
Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" 17:21
В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника 17:18
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 17:10
Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке 17:05
Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии 17:01
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада 16:55
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 16:51
В Италии ввели штраф за богохульство 16:48
Вышел трейлер спецвыпуска "Новой жизни Рокко" 16:42
МЧС: В Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с 16:36
Боксер Хосе Рамирес пожертвует тысячи долларов в фонд Максима Дадашева 16:21
Пресноводная гидра может раскрыть секрет бессмертия 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 19:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Июль в нашем городе

Тысячи москвичей отдохнули в парках Москвы в минувшие выходные
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(7922)
Более 850 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в различных фестивалях, марафонах и праздниках, организованных в московских парках, а также на ВДНХ и в "Лужниках" в минувшие выходные дни.
На фестиваль Парк Горького собрал более полумиллиона человек. Фото: Сергей Михеев/ РГ На фестиваль Парк Горького собрал более полумиллиона человек. Фото: Сергей Михеев/ РГ
На фестиваль Парк Горького собрал более полумиллиона человек. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Наибольшее число посетителей привлек первый гастрономический фестиваль "Бургерфест", на который собралось 570 тысяч человек. На время фестиваля территория парка Горького стала большим ресторанным двориком, где подавали бургеры с разными начинками, в том числе необычными: мидиями, креветками, мраморной говядиной и кроликом. Праздник приурочили к Международному дню гамбургера. Как подсчитали организаторы, съедено было более 30 тысяч булок с начинкой.

В преддверии 80-летнего юбилея ВДНХ организовала семейный фестиваль, в котором приняли участие более 130 тысяч гостей. Открылся он в субботу проектом "Бегу за чудом", где каждый желающий смог бесплатно потренироваться в спортивном беге и ходьбе, сыграть в городки или походить на ходулях. Здесь прошли перформансы, концерты, а для детей организовали мастер-классы по каллиграфии. Завершился праздник танцевальным марафоном латиноамериканской музыки.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
На ВДНХ открывается интерактивный музей

Любителей спортивного образа жизни собрали обновленные "Лужники" на празднике "Московский спорт", в котором поучаствовали 150 тысяч горожан. Здесь прошел турнир по мини-футболу, соревнования по воркауту и экстремальному катанию на самокатах и велосипедах.

Отметим, что минувшая суббота стала самым теплым днем июля, воздух прогрелся до +28,7 градуса. Но с понедельника горожан ждет похолодание. "Июль не балует москвичей теплом, средняя температура месяца ниже нормы на 1,3 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Уже в понедельник воздух не прогреется выше +20, а во вторник и среду днем не выше +16, в ночные часы +8. Такая погода будет соответствовать середине сентября". По расчетам метеорологов, во время похолодания значительных осадков не будет. Теплеть начнет к выходным, тогда же ожидаются и ливни.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76