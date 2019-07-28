Более 850 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в различных фестивалях, марафонах и праздниках, организованных в московских парках, а также на ВДНХ и в "Лужниках" в минувшие выходные дни.

Наибольшее число посетителей привлек первый гастрономический фестиваль "Бургерфест", на который собралось 570 тысяч человек. На время фестиваля территория парка Горького стала большим ресторанным двориком, где подавали бургеры с разными начинками, в том числе необычными: мидиями, креветками, мраморной говядиной и кроликом. Праздник приурочили к Международному дню гамбургера. Как подсчитали организаторы, съедено было более 30 тысяч булок с начинкой.

В преддверии 80-летнего юбилея ВДНХ организовала семейный фестиваль, в котором приняли участие более 130 тысяч гостей. Открылся он в субботу проектом "Бегу за чудом", где каждый желающий смог бесплатно потренироваться в спортивном беге и ходьбе, сыграть в городки или походить на ходулях. Здесь прошли перформансы, концерты, а для детей организовали мастер-классы по каллиграфии. Завершился праздник танцевальным марафоном латиноамериканской музыки.

Любителей спортивного образа жизни собрали обновленные "Лужники" на празднике "Московский спорт", в котором поучаствовали 150 тысяч горожан. Здесь прошел турнир по мини-футболу, соревнования по воркауту и экстремальному катанию на самокатах и велосипедах.

Отметим, что минувшая суббота стала самым теплым днем июля, воздух прогрелся до +28,7 градуса. Но с понедельника горожан ждет похолодание. "Июль не балует москвичей теплом, средняя температура месяца ниже нормы на 1,3 градуса, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Уже в понедельник воздух не прогреется выше +20, а во вторник и среду днем не выше +16, в ночные часы +8. Такая погода будет соответствовать середине сентября". По расчетам метеорологов, во время похолодания значительных осадков не будет. Теплеть начнет к выходным, тогда же ожидаются и ливни.