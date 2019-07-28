Фото: Две тысячи фанатов выстроились в очередь к клавишнику Rammstein

В Москве растянулась гигантская очередь к клавишнику группы Rammstein - Кристиан Флаке Лоренц устроил автограф-сессию в одном из книжных магазинов столицы, где подписал для поклонников свои книги "Сегодня день рождения мира" и "Долбящий клавиши". По информации издательства, всего за автографом пришли около двух тысяч человек.

Кристиан Флаке Лоренц пообщался с поклонниками накануне концерта - немецкая группа представит новый альбом в "Лужниках" в понедельник, 29 июля. К встрече с музыкантом фанаты начали готовиться заранее.

"В 8 утра очередь занял первый человек, всего за автографом пришли около двух тысяч человек. Продана одна тысяча книг", приводит слова издательства, выпустившего книги Флаке Лоренца, агентство РИА Новости.

Снимки огромного "хвоста" фанаты активно размещают в соцсетях, рассказывая, сколько времени они провели в ожидании заветного росчерка.

Группа Rammstein создана в 1994 году в Берлине, Кристиан Флаке Лоренц - бессменный клавишник коллектива. В своих книгах он рассказывает о буднях рок-музыкантов с первых концертов до стадионных выступлений. В мае этого года группа выпустила первый за последний 10 лет новый альбом, называется он так же как и сама группа - Rammstein.