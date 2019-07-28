Новости

ФБР назначило награду за "розовую бандитку" 22:59
Фото: Две тысячи фанатов выстроились в очередь к клавишнику Rammstein 21:59
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы 21:57
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство 21:53
Интервью Путина каналу Fox News номинировано на "Эмми" 21:31
В Грузии прошел митинг в поддержку сближения с Россией 21:19
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика 20:50
Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки 20:47
Впервые в истории чемпионата России арбитр дал пенальти при помощи VAR 20:16
Впервые в истории Премьер-лиги арбитр обратился к VAR 20:09
МВД: Более 600 человек из задержанных в субботу - иногородние 19:54
"Оно 2" будет идти почти три часа 19:49
Польское правительство освободит молодежь от налогов 19:46
Подержанные 7-местные автомобили: что купить вместо новой "Буханки" 19:02
В Екатеринбурге автобус сбил двух человек на перекрестке 18:15
В День ВМФ в Астрахани показали высадку десанта 18:02
Названы количество россиян с гепатитом С и пути его распространения 18:00
Камнепад нарушил график движения поездов в Приангарье 17:53
Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" 17:21
В Армавире задержали сбежавшего из-под конвоя преступника 17:18
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 17:10
Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке 17:05
Остров сбывшихся надежд. Тест-драйв автомобилей Subaru в Исландии 17:01
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада 16:55
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 21:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фото: Две тысячи фанатов выстроились в очередь к клавишнику Rammstein

Текст: Инга Бугулова

В Москве растянулась гигантская очередь к клавишнику группы Rammstein - Кристиан Флаке Лоренц устроил автограф-сессию в одном из книжных магазинов столицы, где подписал для поклонников свои книги "Сегодня день рождения мира" и "Долбящий клавиши". По информации издательства, всего за автографом пришли около двух тысяч человек.

Фото: youtube.com/ Rammstein Official
Rammstein "взорвали" Сеть клипом про "мигрантов"

Кристиан Флаке Лоренц пообщался с поклонниками накануне концерта - немецкая группа представит новый альбом в "Лужниках" в понедельник, 29 июля. К встрече с музыкантом фанаты начали готовиться заранее.

"В 8 утра очередь занял первый человек, всего за автографом пришли около двух тысяч человек. Продана одна тысяча книг", приводит слова издательства, выпустившего книги Флаке Лоренца, агентство РИА Новости.

Снимки огромного "хвоста" фанаты активно размещают в соцсетях, рассказывая, сколько времени они провели в ожидании заветного росчерка.

Группа Rammstein создана в 1994 году в Берлине, Кристиан Флаке Лоренц - бессменный клавишник коллектива. В своих книгах он рассказывает о буднях рок-музыкантов с первых концертов до стадионных выступлений. В мае этого года группа выпустила первый за последний 10 лет новый альбом, называется он так же как и сама группа - Rammstein.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончался российский журналист Владимир Кара-Мурза
В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП на трассе "Каспий"
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76