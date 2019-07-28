Новым руководителем шахматной федерации Москвы стал Сергей Лазарев, который заменил на этом посту Владимира Палихату.

- Прежде всего, хочу поблагодарить шахматистов Москвы за оказанное доверие, - сразу по окончании выборов сказал "РГ" Лазарев. - Прекрасно понимаю - за оказанной честью стоит и огромная ответственность. Москва - город, где проживает самое большое количество гроссмейстеров в мире, где проводится самое большое количество соревнований и турниров. Москва была, есть и должна оставаться шахматной столицей планеты. Но это подразумевает и огромный пласт каждодневных работ по развитию и популяризации шахмат.

Москва больше всего известна своим флагманским турниром - Moscow open, который проводится в зимний период уже 15 лет подряд.

Сергей Лазарев: Да, это одно из наших флагманских мероприятий и крупнейший шахматный фестиваль в Европе. В последнем принимало участие около 2000 человек из более чем 40 стран мира. Это не просто соревнование - всемирно известный бренд, место притяжения российских и мировых любителей шахмат. Сейчас наша задача - и это касается всех наших мероприятий - сделать еще более высоким уровень организации московских турниров, в том числе через привлечение спонсоров. Для этого нужно провести рестайлинг и некую переоценку деятельности ШФМ, использовать современные маркетинговые методы. Мир быстро меняется - и шахматы не смогут оставаться в стороне.

Вас удивило то, что голосование в поддержку вашей кандидатуры было единогласным?

Сергей Лазарев: Нисколько, потому что мой приход на пост руководителя московских шахмат был отчасти плановым. Владимир Палихата и его команда провели серьезную работу по развитию московских шахмат. И когда поступило его предложение рассмотреть возможность баллотироваться на пост президента ШФМ, я подумал и ответил согласием. И потому, что искренне люблю этот вид спорта, и потому, что вижу, как могу способствовать развитию мудрой игры в нашей столице.

Не понаслышке зная о том, как функционируют региональные спортивные федерации, предположу, что и ШФМ является дотационной структурой.

Сергей Лазарев: Это так, и я взял на себя обязательство обеспечить в ближайшие годы бюджет федерации на уровне 20-25 млн рублей. Но моя задача не только и не столько финансировать, но сделать федерацию привлекательной для спонсоров, создать мощную материально-техническую базу, которая сделала бы федерацию независимой от отдельно взятых руководителей.

В Москве, как и во всем мире, ярко развивается программа "Шахматы в школе" - в более 350 школах шахматы интегрированы как обязательный предмет. Намерены ли и далее способствовать ее развитию?

Сергей Лазарев: Надо понимать, что шахматная федерация Москвы работает прежде всего с департаментом спорта Москвы и отвечает за спортивную составляющую. То есть это не совсем наш вопрос, хотя и имеет непосредственное отношение к шахматам. Тем не менее мы рассмотрим перспективы сотрудничества с департаментом образования, прежде всего в аспекте качественной подготовки шахматных педагогов для образовательной системы.

Какие тогда условия должны быть соблюдены, чтобы Москва воспитала нового чемпиона мира?

Сергей Лазарев: Мы должны и далее качественно выполнять свою работу, и результат придет. Но надо понимать, что чемпиона мира по шахматам не случайно называют самым умным человеком на Земле. Почему действующий обладатель титула Магнус Карлсен родился в Норвегии? Многое ли мы слышали об успехах норвежских гроссмейстеров до него? Просто так совпали звезды. Но мы не будем полагаться на случай - создадим такую систему, при которой самые талантливые игроки получают все возможности для развития и реализации своего потенциала. Тогда, может статься, среди них окажется новый гений, который завоюет шахматную корону для нашей страны и города.

Каковы основные вопросы, которые стоят сейчас перед московскими шахматами?

Сергей Лазарев: Их немало - и на каждый мы найдем ответы. Но налицо очевидная проблема отсутствия своего специализированного дома, помещения, в котором проводились бы ключевые шахматные события города. Учитывая, что, согласно опросам, в шахматы в Москве играют более 600 000 человек, а в год проводится более 1500 турниров, эта проблема видится особенно актуальной. Мы рассчитываем на поддержку в решении этого вопроса мэрии Москвы.

Тем временем

Двадцать четыре россиянина квалифицировались на Кубок мира по шахматам, который стартует 9 сентября 2019 года в Ханты-Мансийске. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации.

В число участников турнира вошли Санан Сюгиров, Максим Матлаков, Евгений Наер, Антон Демченко, Даниил Юффа, Эрнесто Инаркиев, Алексей Сарана, Владислав Артемьев, Григорий Опарин, Андрей Есипенко, Никита Петров, Александр Предке, Александр Рахманов, Даниил Дубов, Игорь Лысый, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Алексей Придорожный и Илья Ильюшенок.

Всего в турнире примут участие 128 спортсменов, в том числе действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и другие.

По итогам турнира два сильнейших шахматиста получат право выступить на турнире претендентов за звание чемпиона мира 2020 года.