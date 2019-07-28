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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сезон возможного

Летом вырос спрос на сотрудников без опыта работы
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(7922)
К лету работодатели стали искать сотрудников с минимальным опытом работы на 12 процентов чаще, выяснил сервис Worki. Наибольший прирост таких вакансий зафиксирован в Белгородской области, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще всего во II квартале 2019 года работодатели искали официантов, мерчандайзеров и грузчиков. Резко вырос спрос на страховых агентов.Самой популярной вакансией с пометкой "без опыта работы" стали официанты. Количество таких объявлений во II квартале выросло на 40,7 процента по сравнению с предыдущим. Для такой работы достаточно обладать приятной внешностью. Изредка требуется знание английского языка хотя бы на базовом уровне.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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Вакансий мерчандайзеров стало больше на 26 процентов, грузчиков - на 19 процентов. В топ популярных вакансий также попали страховые агенты, здесь наблюдался самый большой рост по количеству объявлений - в три раза по сравнению с I кварталом. Это произошло благодаря повышению активности на страховом рынке с приближением лета. Обычно в этот период люди начинают чаще приобретать страховки. Соискателям предлагают бесплатное обучение и свободный график работы.

Среди студентов традиционно популярны вакансии курьеров благодаря возможности выбрать удобные рабочие часы и отсутствию спецтребований. Однако количество курьерских позиций в прошлом квартале снизилось вдвое. Это объясняется сезоном отпусков: объем продаж падает, люди реже заказывают товары с доставкой на дом.

Лето - настоящая возможность начать карьеру с нуля. Например, энергичных молодых людей ждет индустрия туризма. "В летний сезон традиционно повышается спрос на сотрудников в туристические агентства, курортные центры, гостиницы, турбазы и парки. Весной и в начале лета открываются вакансии гидов и экскурсоводов, спасателей на воде, инструкторов и тренеров по летним видам спорта, вожатых в летние лагеря", - отметил руководитель продуктов для соискателей сервиса Работа.ру Александр Каючкин.

Фото: iStock
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Самая высокая средняя зарплата среди начинающих специалистов, по данным Worki, во II квартале в России у торгового представителя в банке - более 50 тысяч рублей, страхового агента - 38 тысяч рублей и водителя-курьера - 33 тысячи рублей. Официанты и упаковщики зарабатывали в среднем 31 тысячу рублей, операторы колл-центра - 28 тысяч, мерчандайзеры и курьеры - 24

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