Московская полиция опровергла информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум"

Сотрудники столичной полиции опровергли информацию об угрозе взрыва в ТРК "Атриум" и бизнес-центре на Нижней Красносельской улице.

Ранее в СМИ появилась информация о звонках неизвестных, сообщивших о минировании двух зданий в столице: торгово-развлекательного центра "Атриум" и бизнес-центра Manhattan.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ ГУВД Москвы, "сведений о звонках" не поступало. "Это ложная информация", - отметили в пресс-службе.

Между тем, как сообщают очевидцы, здания на ул. Земляной Вал, д. 33, и Нижней Красносельской, д. 35, стр. 9, все же были проверены полицией. Никаких признаков угрозы обнаружено не было.