Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы

О новых льготах по имущественному и земельному налогах для многодетных семей в Москве рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он сообщил, что уже в 2019 году 134,5 тысячи многодетных семей в городе получат вычет по этим налогам. Руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов отметил, что льготы смогут оформить все горожане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей:

- Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида. Норма действует в отношении налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019-м.

Многодетные москвичи смогут получить дополнительный вычет - из расчета по 5 кв. м в квартире или комнате и по 7 кв. м в жилом доме на каждого ребенка. Можно получить вычет и на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка.

Чтобы получить льготы, многодетные семьи должны подать в налоговую инспекцию заявление, а также документы, подтверждающие право на льготу.

Напомню, всего в Москве на учете в органах соцзащиты населения состоят свыше 149 тысяч семей. В них воспитываются более 376 тысяч детей.