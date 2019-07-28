Речного транспорта становится все больше, а качество воды в Москве-реке за последние десять лет не ухудшилось. Такое заявление сделала главный гидролог, начальник отдела мониторинга воды ГПБУ "Мосэкомониторинг" Виктория Мазлова во время рейда на корабле "Экопатруль".

Это единственный корабль в городе, который следит за качеством речной воды, ведь на его борту стоит экспресс-лаборатория. Московское судно каждый будничный день уходит в рейс с пристани в Нагатинском затоне. Все 8 часов рейда специальный насос закачивает воду, которая затем проходит через ряд фильтров и попадает на анализаторы состава по десяти показателям. "На нижнем участке Москвы-реки отмечаем снижение загрязнения аммонийным азотом на 42 процента, - рассказывает Виктория Мазлова. - Это связано с реконструкцией Курьяновских очистных сооружений. На участках центральной части города в составе речной воды вдвое сократилось содержание нефтепродуктов и металлов. Положительная динамика сохраняется даже при росте речного транспорта". С переводом Москвы-реки в ряд транспортных артерий города экологи не ждут ухудшения качества воды, правда с оговоркой - если владельцы плавсредств будут соблюдать водное, транспортное и природоохранное законодательство. Также положительную роль в улучшении качества воды в Москве-реке сыграло изменение регламента уборки улиц. Речь идет о применении пылесосов. Еще несколько лет назад во время дождя вся накопившаяся на дорогах грязь смывалась прямо в реку. А теперь улицы убирают вакуумной техникой - она позволяет собрать большую часть загрязнений. В целом качество воды соответствует нормам культурно-бытового водопользования, то есть ею можно поливать цветы, мыть улицы, но вот пить и купаться - нельзя.