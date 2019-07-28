В день Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру в Москве. Крестный ход прошел после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

- России нужно утверждать свою связь с историей святых, а не войн, - сказал патриарх у памятника князю-крестителю Руси. - Крещение, совершенное великим князем киевским Владимиром, и в наши дни влияет на жизнь всех восточнославянских народов. Для того чтобы Россия развивалась, нельзя не питаться от собственных истоков, истоков восточнославянской цивилизации, единой для русских, украинцев, белорусов. Той цивилизации, которая берет начало в киевской купели крещения. Поэтому важно, двигаясь в будущее, утверждать связь с историей, - не с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, а с историей святых.

Патриарх призвал помнить о Владимире не только как о святом или выдающемся историческом деятеле. Он призвал помнить о том, что дела князя "остаются исторической закваской, меняющей жизнь здесь и сейчас".

Так же он напомнил, что с 2010 года День крещения Руси является государственной памятной датой в России.

- За прошедшие годы произошло качественное изменение взгляда на праздник и личность князя Владимира, - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Праздник стал частью общественного сознания. Добрый знак еще в том, что праздник укореняется как народное празднование, поскольку в крестных ходах и богослужениях, которые проходят в России и других государствах исторической Руси, участвует много людей. Мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некого былинного персонажа, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, до признания его роли как отца-основателя исторической Руси.

Мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некого былинного персонажа до признания его роли как отца-основателя исторической Руси

Вахтанг Кипшидзе и профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко стоят на том, что крещение Руси - это и есть ее исторический европейский выбор.

- Я не согласен с той точкой зрения, что Россия сделала европейский выбор тогда, когда Петр I в конце XVII века поехал в Голландию. - говорит Вахтанг Кипшидзе. - Подлинный европейский выбор, в пользу христианской цивилизации, мы сделали в момент крещения Руси. И потом стояли на нем, когда, силой духа и трудами верующих отстаивали его. И сегодня стоим на нем, когда христианский выбор ставится под сомнение в ходе современного развития европейской цивилизации.

Крестные ходы в честь крещения Руси прошли по всей стране, а также в Беларуси и на Украине.

Тем временем

Традиционный крестный ход провела каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). Около 300 тысяч верующих совершили крестный ход в Киеве - от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Затем предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил всенощное бдение на соборной площади Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Впервые за последние пять лет никто не препятствовал верующим Украинской православной церкви прибыть со всей Украины на крестный ход в Киев.

Справка "РГ"

В церковном календаре РПЦ 28 июля - день памяти крестителя Руси князя киевского Владимира, канонизированного в XIII веке. Согласно "Повести временных лет", князь принял крещение в Корсуни - византийском поселении в Крыму. На государственном уровне празднование крещения Руси впервые состоялось 15 июля 1888 года (по старому стилю) в связи с 900-летием этого события. В 2008 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II от имени Архиерейского собора РПЦ обратился к руководству России, Украины и Беларуси с предложением включить день памяти святого Владимира в число государственных памятных дат. С 2010 года 28 июля отмечается в трех странах как День крещения Руси.