Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области

Гонщик Сергей Боричев вылетел за пределы трассы во время соревнований в Подмосковье и погиб. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия "Московская миля-2019".

В одном из отборочных заездов Боричев не справился с управлением автомобиля, вылетел за пределы трассы и ударился о препятствие. В результате машина загорелась.

Спасательные службы быстро оказались на месте происшествия и сразу приступили к спасению пилота. "К сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.