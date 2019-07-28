В Москве представят Кубок мира по баскетболу

Главный трофей Кубка мира будет представлен в столице с 1 по 4 августа, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола. Сам турнир, напомним, пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Во время турне, стартовавшего 23 мая в Пекине, трофей был показан болельщикам более чем 20 стран. Российские поклонники баскетбола смогут увидеть и сфотографироваться с кубком 1 августа в парке "Зарядье". Церемонию посетят ряд почетных гостей и президент РФБ Андрей Кириленко.

Также трофей будет выставлен во время товарищеских встреч нашей сборной с Иорданией (2 августа) и Ираном (4 августа).

В целом надо отметить, что август будет богат на подобные события. 17 августа форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев представит в Москве Кубок Стэнли, который он и его команда завоевали в начале июня. За этот клуб выступает также еще один наш соотечественник - Владимир Тарасенко.