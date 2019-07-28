Видеокамеры на дорогах Подмосковья будут смотреть в другую сторону. Их развернут, чтобы была возможность фиксировать нарушение Правил дорожного движения мотоциклистами, у которых номера расположены сзади.

При привычном расположении камеры видят только передние номера транспортных средств. Мотоциклисты это знают и даже не пытаются сбрасывать скорость на подъезде к комплексам фото- и видеофиксации.

Между тем, по данным областного минтранса, с апреля по июнь этого года на подмосковных дорогах произошло 89 аварий с участием мотоциклистов, в которых 13 человек погибли, а 84 получили различные травмы. И хотя по сравнению с прошлым годом погибших в мотоавариях стало на 19 процентов меньше, но само количество таких ДТП выросло на 14 процентов, а пострадавших в них стало на 15 процентов больше.

Процесс разворота камер, как рассказали "РГ" в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, уже начался. Запланировано перенастроить 150 комплексов фото- и видеофиксации на тех участках дорог, где мотоциклисты нарушают правила чаще всего. Половина из них уже работает в новом режиме, остальные будут перенастроены до конца текущего месяца. Развернутые в обратную сторону камеры фиксируют полный набор нарушений: превышение скорости, выезд на обочину и встречную полосу, нарушение разметки, проезд на красный свет.

К слову, автомобилистам в этой связи тоже неплохо усилить бдительность, ведь перенастроенные комплексы не будут делать различия между двухколесным и четырехколесным личным транспортом. Не секрет, что многие водители дают по газам, едва миновав всевидящее "око" камеры, а на развернутых комплексах без последующего штрафа так сделать уже не получится.