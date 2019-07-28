В "Сатириконе" поставили современную подростковую драму и приступили к репетициям малоизвестной пьесы Островского. Главные герои спектаклей - отцы и их игры: с собственными детьми, своими фантазиями, со своей жизнью...

Сегодня в театре - премьера спектакля "Мой папа - Питер Пэн" по новой пьесе Керен Климовски. Драматурга, переводчицы, лауреата Волошинского фестиваля и многих конкурсов, в числе которых - "Премьера", "Свободный Театр", "Баденвайлер", "Ремарка", "Дебют"… Это уже второе в этом году обращение "Сатирикона" к новой драматургии, и вновь - на подростковую тему. Спектакль выпускает молодая команда: режиссер - выпускница мастерской Сергея Женовача Надя Кубайлат, художник - ученик Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича Денис Сазонов, уже творивший свои миры в Театре Вахтангова, Театре Наций, Мастерской Фоменко.

Под занавес сезона вместе с молодыми актерами они расскажут историю игры отца и сына и историю воспоминаний повзрослевшего сына, который будет решать для себя вопрос: что в жизни проще - поверить раз и навсегда в невероятный полет наяву или смириться с обыденной закономерностью рядовых падений?

Начнется все с "тайны": папа признается ребенку, что он и есть тот самый Питер Пэн из их любимой сказки. Вечный мальчишка, умеющий летать. И именно поэтому он иногда опаздывает, отсутствует или забывает переодеть сына в школу…

Следующей премьерой "Сатирикона" станет спектакль по малоизвестной пьесе Александра Николаевича Островского "Шутники", поставить который худрук театра Константин Райкин пригласил экс-худрука ярославского Волковского театра Евгения Марчелли. Сам Райкин сыграет в нем главную роль - отца двух дочерей, небогатого чиновника Павла Прохоровича Оброшенова. "Этот человек написан с большими возможностями для актера. Он шут гороховый - он играет такую роль. Он загнан в угол, но его маска позволяет ему унижение превратить в художественный прием и таким образом не стать ничтожеством, растоптанным человеком. Это про то, как достоинство все-таки может победить", - убежден Константин Райкин.

Евгений Марчелли в Островском пока исследует природу шутовства - как заложенную в каждого необходимость игры. "Я вдруг увидел в материале и шекспировские страсти, и чеховский психологизм. А кто здесь шутники? Да все", - говорит режиссер. Репетиции уже начались.