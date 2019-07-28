На севере Хабаровского края из зоны затопления вывезли 157 человек

Вода остается в 32 домах затопленного села Удское Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. В них проживают 137 человек.

Как сообщили "РГ" в региональном ГУ МЧС, в превентивных целях из Удского отселено 157 человек, в том числе 58 детей. В пункте временного размещения на базе школы №1 находятся 24 человека, из них 12 детей. Остальные живут у родственников и знакомых. Сегодня в Тугуро-Чумиканский район переброшены дополнительные силы спасателей - краевого поисково-спасательного отряда и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Они оснащены снаряжением для неотложных работ и запасом продуктов.

Дальше гребень паводка на реке Уда сместится от села Удское ниже по течению реки, в ближайшие двое суток ожидается повышение уровней воды в районе населенных пунктов Алгазея и Неран.

Ожидается разлив и других малых рек региона - Кура, Тунгуски, - а также подъем Амура в результате смещения паводка из Амурской области. К 6 августа прогнозируемый уровень воды у краевой столицы может составить 550-600 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления - 450, опасного - 600 сантиметров.