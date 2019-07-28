В Якутии открыли новую ветку железной дороги

Первый пассажирский поезд прибыл в Нижний Бестях в Якутии. Теперь станции участка Томмот - Нижний Бестях открыты для работы в прямом сообщении с общей сетью российских железных дорог.

Как сообщили в компании "Железные дороги Якутии", спустя 15 лет после подписания постановления правительства России о строительстве железнодорожной линии Беркакит - Томмот - Якутск пусковой комплекс Томмот - Якутск (Нижний Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.

Поезда из Нижнего Бестяха будут отправляться один раз в два дня.