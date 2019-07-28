Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровня

Власти Амурской области выступили с предложением ввести в регионе ЧС федерального уровня из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского.

- Так как размер ущерба у нас уже прогнозно в результате ЧС превысил 500 миллионов рублей, ожидаются значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий, предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области ЧС к федеральному уровню реагирования, - сказал Венглинский.

Напомним, в Приамурье в результате паводка, вызванного затяжными дождями, затопило территорию нескольких районов. Первыми приняли на себя удар Селемджинский и Мазановский районы. Сейчас пик паводка смещается в сторону Серышевского, Свободненского, Белогорского районов и 30-31 июля выйдет к Благовещенскому.