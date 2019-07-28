Дальний Восток вновь переживает мощное наводнение. Затяжные дожди вызвали паводок в бассейне реки Зеи и ее крупнейшего притока Селемджи. На очереди - Амур. Первой приняла на себя удар Амурская область. Ухудшение ситуации ожидают в Еврейской автономии и Хабаровском крае, куда пик паводка придет к 6 августа.

В каждый район, куда приходит вода, действует один и тот же сценарий: срочная эвакуация, спасатели, люди, которые отказываются покидать свои дома, имущество и животных. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Приамурье живет в режиме ЧС с 25 июля. В воде оказались три района - Зейский, Селемджинский, Мазановский. Новости оттуда напоминают сводки с фронта: эвакуация, наступление, ущерб, потери... Данные меняются каждые полчаса. Аналогия со страшным паводком на Амуре 2013 года напрашивается сама собой. Но есть и разница. Нынешнее наводнение - более краткосрочное. К примеру, в Селемджинском районе пик паводка длился двое суток. Вода быстро прибывает и быстро отступает. Тем не менее угроза жизни и здоровью людей остается. Но даже двое суток гребня паводка приносят мощные разрушения. Село Норск Селемджинского района, по рассказам жителей, ушло под воду за считаные часы. Кто-то проснулся в "бассейне", а кто-то, уйдя на работу из сухого дома к восьми часам утра, был вынужден срочно вернуться по звонку домашних уже к десяти - спасать плававшее имущество и спасаться самому. "В Норске была очень сложная ситуация, - рассказывает "РГ" глава Селемджинского района Мухамед Беков. - Оттуда в Февральск эвакуировали 167 человек. Их поселили в пунктах временного размещения, обеспечили одеждой, питьевой водой, продуктами".

Село Норск ушло под воду за пару часов. Кто-то проснулся в "бассейне", а кто-то, уйдя на работу к восьми утра, срочно вернулся уже к десяти - спасать имущество

По данным правительства области, 89 жителей Норска эвакуироваться отказались - они живут сейчас на чердаках своих домов, с ними сельскохозяйственные животные. Кто-то пережидает наводнение на чердаке школы, в здание которой также зашла вода. До завершения паводка еще далеко. Сейчас его гребень смещается в сторону Серышевского, Свободненского, Белогорского районов и 30-31 июля выйдет к Благовещенскому.

А дальше - Хабаровский край. К 6 августа прогнозируемый уровень воды у региональной столицы может составить 550-600 сантиметров, при отметке неблагоприятного явления - 450, опасного - 600 сантиметров. По информации правительства края, в зону риска попадают 543 участка на островах Кабельный и Большой Уссурийский. Угрозы затопления жилых домов, транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, нет.

Тем временем

Продолжается подъем воды в реках южного Прибайкалья: уровень воды уже близок к критическим отметкам на реках Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка. В Байкальске (Слюдянский район) разрушен технологический мост через Солзан. В городе введен режим ЧС, местные жители оповещены о возможной эвакуации. 29 июля на территории Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, усиление ветра до 13-18 м/с. На всех гидрологических постах области ведется непрерывный мониторинг уровня воды, проведена проверка готовности всех сил.

Подготовила Ирина Штерман (Иркутск)

МЧС

Похоже дальневосточные и сибирские реки устроили соревнования, кто быстрее выйдет из берегов. При этом МЧС не может усилить группировку в Хабаровском крае и Амурской области за счет сибирских подразделений, потому что по новой топит Иркутскую область.

Пока самое главное, чтобы выдержала Мылкинская дамба. Накануне готовность отразить напор воды этого важнейшего гидротехнического сооружения была проверена, и пока, по информации МЧС, повода волноваться нет. Как известно, в 2013 году прорыв этой дамбы угрожал полностью смыть Комсомольск-на-Амуре. Тогда благодаря героическим усилиям спасателей и волонтеров город отстояли.

Сейчас власти максимально укрепляют склоны дамбы, являющейся единственной преградой на пути к мегаполису. Но стихия угрожает также и деревням. МЧС проинформировало, что на территории 16 населенных пунктов Приамурья уже подтоплено 593 частных жилых дома. Это постаралась река Зея. Вода вышла на 25 участков автодорог.

На территории Приамурья из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 980 человек, в том числе 333 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 444 человека. Но пока можно говорить, что ожидания по Дальнему Востоку были гораздо тревожнее и катастрофические прогнозы не оправдались. Зато есть все шансы, что наихудший сценарий реализуют реки Иркутской области.

За прошедшие сутки на территории запада и юга Иркутской области прошли обильные дожди. На 10 см выше критической отметки 420 см поднялся уровень воды в реке Белая в районе населенного пункта Инга. В реке Бирюса в районе поселка Нерой зафиксировано повышение уровня до 276 см при критическом уровне в 310 см.

Администрация города Байкальска, на юге Иркутской области, уже ввела режим ЧС в связи с подъемом уровня рек. А в Тулуне и Тулунском районе снова началась эвакуация населения.

"Силами МЧС России, полиции, администрации муниципальных образований организовано оповещение и эвакуация жителей территории, которая находится под угрозой подтопления", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Подготовил Тимофей Борисов