Вячеслав Володин встретился с избирателями в Саратовской области

В ходе визита в свой избирательный округ председатель Госдумы Вячеслав Володин проконтролировал ход строительных и ремонтных работ социальных объектов, а также обсудил вопросы сохранения памятников истории и культуры.

Спикер Госдумы сообщил, что принято решение о выделении 437 миллионов рублей на капитальный ремонт моста между Саратовом и Энгельсом. Трехкилометровый мост через Волгу был построен в 1965 году и считался самым длинным в Европе. В 2014 году был проведен капитальный ремонт надводной части моста. Все эти годы подводные опоры моста не ремонтировались. Теперь планируется приступить к усилению несущих конструкций мостового перехода, который имеет важное транспортное значение.

В селе Пады Вячеслав Володин осмотрел знаменитую усадьбу Нарышкиных. До нашего времени сохранилось десять строений, самые старинные относятся к началу XVIII века. Вместе с обширным парком на берегу Хопра имение имеет статус памятника федерального значения. В настоящее время принято решение о восстановлении одного из основных зданий.

В Петровске спикер Госдумы побывал в здании бывшей школы, где в начале прошлого века учился уроженец этого города, генерал Иван Панфилов, один из самых известных героев Великой Отечественной войны. При школе N 3 Петровска с середины 60-х годов прошлого века существует музей, посвященный военачальнику и 8-й гвардейской стрелковой дивизии, которой он командовал, защищая Москву. Школьники из Петровска участвуют в международном движении "юных панфиловцев", поддерживают связи с внучками генерала, с родственниками других ветеранов дивизии. Как рассказал директор школы N 3 Александр Медведев, в планах организация в помещении бывшей школы, где учился Панфилов, историко-культурного центра, однако прежде здание нужно привести в порядок, оно признано аварийным и нуждается в реставрации. Председатель Госдумы эти планы поддержал, но в то же время возмутился бездействием местных чиновников, которые довели памятник до такого состояния.

Принято решение выделить 437миллионов рублей на капитальный ремонт моста между Саратовом и Энгельсом

- Восстановление школы, где учился Панфилов, - это вопрос сохранения нашей исторической памяти. Если бы вовремя выполнили ремонт крыши, он обошелся бы в три миллиона рублей, а теперь придется искать тридцать миллионов, - заявил Вячеслав Володин.

В этом году после встреч с саратовскими краеведами по инициативе спикера Госдумы в регионе был составлен перечень памятников, которые требуют неотложных работ по их сохранению. В него вошли 23 объекта, в том числе здания ряда музеев, Дом офицеров в летном городке в Энгельсе, на базе дальней авиации - знаменитых "белых лебедей", ракетоносцев Ту-160.

В поселке Романовке спикер проконтролировал строительство бассейна при местной школе. В прошлом году после обращения жителей к Вячеславу Володину в поселке был построен современный спорткомплекс. Этим летом работы продолжились, сейчас идет заливка чаши бассейна. Такой же плавательный бассейн для детей запланировано построить в поселке Самойловка. Еще в одном райцентре - поселке Турки спикер встретился с местными жителями и договорился об установке уже в этом году нового открытого спорткомплекса, а в дальнейшем о строительстве бассейна и капитальном ремонте школы.