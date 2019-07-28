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28.07.2019 16:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как завершился Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
27 июля в селе Сростки завершился пятидневный Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Тысячи людей приехали на малую родину Василия Шукшина, чтобы увидеть выступления актеров театра и кино, известных российских писателей, многочисленных творческих коллективов. Гостей не испугали густой туман на трассах, сильный дождь накануне праздника и смог от пожаров в восточных регионах Сибири.

На горе Пикет по традиции прошло награждение победителей ХХI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году организаторы фестиваля решили отказаться от услуг посредников в подборе фильмов и это пошло на пользу. Многие зрители отметили заметно выросший уровень представленных в конкурсной программе работ. Всего было десять полнометражных художественных картин и 15 фильмов короткого метра.
Лев Аннинский: Взгляд на 90-летие Василия Шукшина

Главный приз кинофестиваля в программе полнометражного игрового кино жюри присудило картине "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Диплом "За лучший сценарий" получил фильм "Лорик" (режиссер-сценарист Алексей Злобин, сценарист Микаэл Погосян). Дипломы "За лучшую мужскую роль" получили актеры Олег Гусейнов и Рустам Муратов, сыгравшие в фильме Владимира Битокова "Глубокие реки". Наградой "За лучшую женскую роль" удостоена Ирина Купченко (фильм "Последнее испытание"). Победителем в программе короткометражного кино признан фильм "Изгородь" (режиссер Михаил Кулунаков).

Также была вручена Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края за 2019 год. Получил ее 40-летний писатель из Ангарска Игорь Корниенко. В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок - свои произведения прислали на конкурс более 30 авторов со всей России. Как и вечный труженик Шукшин, Корниенко во главу угла своей профессии ставит кропотливый труд. "Во вдохновение я не верю. Для меня писать - это как на работу выходить. И я за истории, которые будоражат, по-хорошему встряхивают", - сказал он алтайским журналистам. Ангарский писатель стал седьмым по счету и самым молодым лауреатом Шукшинской литературной премии.

Книжная тема в этом году оказалась особенно богатой. Среди изданий, вышедших к 90-летнему юбилею Шукшина, особо стоит выделить полемические заметки доктора исторических наук Сергея Цыба "В.М. Шукшин и историческое время", написанные сочным, совершенно не наукообразным языком, сборник воспоминаний близких Шукшину людей "Он похож на свою родину", выпущенный на средства земляков краеведом Виктором Ащеуловым, и фотоальбом Анатолия Ковтуна "Шукшин. 1974". В стильно оформленный альбом, изданный на Алтае, вошли снимки, сделанные фотокором ТАСС Анатолием Ковтуном в последний год жизни Василия Макаровича - дома, на природе и во время съёмок фильма "Они сражались за Родину".

Фото: ИТАР-ТАСС / Архив
17 слов Шукшина. Викторина к 90-летию писателя

Еще одна книга, связанная с жизнью и творчеством Шукшина, будет издана в конце года. Известный киновед и председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин написал ее в соавторстве с сотрудниками Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтайского края Еленой Огневой и Игорем Коротковым. В сборнике "В.М. Шукшин: "Хочешь стать мастером - макай свое перо в правду…" собраны документы, найденные в архивах киностудий, Госфильмофонда, Союза кинематографистов РФ и других организаций, и материалы из собраний Государственного центрального музея кино, музеев Алтайского края. Один из разделов составляют статьи, интервью, размышления о своей работе самого Шукшина. По словам Елены Огневой, авторы-составители решили показать Шукшина без купюр - со всеми его сложностями, противоречиями и мучительными поисками.

Среди других запоминающихся событий минувшего фестиваля - фотовыставка знаменитого кинооператора Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и спектакль "Калина красная", показанный на сцене краевого театра драмы им. Шукшина. Привез спектакль Московский музыкальный театр фольклора "Русская песня". Надежда Бабкина сыграла мать главного героя, Андрей Мерзликин - Егора Прокудина, а Мария Шукшина - Любу, роль которой в знаменитом фильме досталась ее матери.

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