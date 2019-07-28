На Алтае прошли Шукшинские дни

Завершил свою работу всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". В этом году он проходил уже в 43-й раз. Это говорит о том, что фестиваль этот возник сразу после ухода из жизни в 1974 году великого русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. И, наверное, нет другого такого случая в истории культуры, чтобы чествование имени своего земляка начиналось сразу же после его кончины.

Но с Шукшиным вообще не все так просто. Со временем становится понятной уникальность этой фигуры не только в отечественном, но и в мировом масштабе. Это в самом деле удивительно: он был равновелик себе и как писатель, и как режиссер, и как актер. Невозможно сказать, в какой из этих трех ипостасей он достиг наибольшей вершины, в чем он наиболее значителен для русской культуры. Эти три составляющие Шукшина нельзя разделить, нельзя говорить о них в отдельности. Нельзя сказать, что проза Шукшина - это одно, его кинематограф - другое, а актерское искусство - что-то третье. Его кинематограф насквозь литературен, его фильмы - "Живет такой парень", "Печки-лавочки", "Калина красная" и другие - не только смотрятся, но и прочитываются как литературные произведения. Его рассказы и повести - это готовые сценарные работы, а некоторые из них - например, "Любавины" и "Я пришел дать вам волю" - и являются таковыми. И наконец в своей актерской игре он воплощал в сущности один образ, только в разных лицах - образ русского человека в его разных социальных ролях, от председателя колхоза ("Когда деревья были большими") до бывшего уголовника ("Калина красная").

Феномен Шукшина мы будем разгадывать еще долго и, наверное, до конца никогда не разгадаем. И "Шукшинские дни на Алтае" - это всегда попытка приблизиться к пониманию этого загадочного феномена в разных его проявлениях.

Фестиваль открывался кинофестивалем, но первыми на красной дорожке перед Театром драмы города Барнаула прошли писатели: ваш покорный слуга, Василий Авченко из Владивостока, Игорь Корниенко из Ангарска, Михаил Тарковский из Красноярска, Михаил Павлов из Москвы, Андрей Дмитриев из Харькова и другие. Такое невозможно ни на одном кинофестивале мира. Но на шукшинском кинофестивале это в норме вещей - ведь Шукшин считал главным в своей жизни именно литературу.

Феномен Шукшина будем разгадывать еще долго. Он был равновелик себе и как писатель, и как режиссер, и как актер

Наибольший интерес на кинофестивале вызывали фильмы "Война Анны" (представлял фильм режиссер Алексей Федорченко, специально прилетевший в Барнаул), "Последнее испытание" (режиссер Алексей Петрухин), "Облепиховое лето" (режиссер Виктор Алферов). О последнем стоит сказать отдельно. Это кинодрама о жизни и смерти драматурга Александра Вампилова. Его роль исполняет актер Андрей Мерзликин, ставший одним из главных гостей шукшинского кинофестиваля. На мой взгляд, попадание его в образ Вампилова удивительно точный.

Президентом шукшинского кинофестиваля был Виктор Мережко. На Шукшинские дни также приехал оператор всех шукшинских фильмов Анатолий Заболоцкий. В Сростках, в музее В.М. Шукшина, который открыт в средней школе, где он учился, а потом недолгое время директорствовал, была представлена фотовыставка работ Заболоцкого.

Пока режиссеры, операторы, актеры представляли свои фильмы, писатели выступали в библиотеках Барнаула, Новоалтайска, Павловска и других районных городов Алтайского края. Их совместная встреча с читателями прошла в Бийске, в библиотеке, где сам Шукшин впервые выступил как писатель. Но, конечно, главное событие фестиваля происходило в Сростках, где родился Василий Шукшин.

Памятник Шукшину на горе Пикет оставляет ошеломляющее чувство у всякого, кто видит его впервые. Наверное, нигде в мире нет подобного памятника, до такой степени органично вписанного в ландшафт, и это не памятник вообще, а памятник одному человеку, который оказался поистине смыслообразующим центром пусть и большого (Сростки - от сращения нескольких деревень), но все-таки обычного поселка на Алтае. Огромная фигура Шукшина в бронзе на вершине холма, сидящего в той же позе, в какой сидит в конце фильма "Печки-лавочки" его герой, заставляет иными глазами посмотреть на все охватывающее его вокруг невероятное географическое пространство. Алтай невероятен именно своими пространствами, соединением разных географических и даже климатических зон - здесь и лесостепь, и тайга, и горы. Местами он похож на среднерусскую равнину, а где-то Алтай заставляет вспомнить полотна Николая Рериха. Взгляд Шукшина с вершины горы как бы заставляет соединить в себе все это невероятное великолепие, но и глубокую русскую боль - потому что все эти пространства покорялись русскими людьми огромной ценой.

В селе Никольском открыли памятную доску, посвященную Виктору Астафьеву: здесь он писал свой последний роман "Прокляты и убиты". Фото: Павел Басинский

Только здесь понимаешь, что такое Шукшин для русской культуры в ее целом, а не только в разных его ипостасях. Да, он, с его судьбой, с его талантом, с его волей к достижению своих целей, но и с его гибелью на взлете, - это, возможно, самый сильный образ русского характера в его исторической перспективе.

Важным событием фестиваля стало открытие памятной доски в селе Никольское, посвященной уже не Шукшину, но другому великому писателю ХХ века - Виктору Астафьеву. Произошло это благодаря поддержке руководителя Алтайской краевой писательской организации Анатолия Кирилина.

В некотором роде это даже культурная сенсация. Теперь мы знаем, где Виктор Астафьев писал свой последний роман "Прокляты и убиты". Вот здесь, в Никольском, в доме сестры своего друга, кинематографиста Владимира Кузнецова. Сюда он сбегал из своей родной Овсянки, где его в последние годы жизни слишком уж докучали разнообразными визитами. Однажды приехав в Никольское, Астафьев полюбил это место и попросил Владимира Кузнецова пустить его под свой кров, чтобы здесь, в тишине, в уединении и фактически инкогнито, писать свой закатный роман о войне. Он приезжал сюда на лето не один раз с целью именно писать роман. И конечно, общаться с близкими ему по духу деревенскими людьми. Так что в России отныне существует еще одно важное литературно-историческое место.

Россия велика и необъятна. Но писатели ее объединяют. Шукшин и Астафьев были близки друг другу. Теперь еще ближе.

Кстати

На горе Пикет прошло награждение победителей ХХI Всероссийского шукшинского кинофестиваля. Главный приз в программе полнометражного игрового кино жюри присудило картине "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой. Диплом "За лучший сценарий" получил фильм "Лорик" (режиссер-сценарист Алексей Злобин, сценарист Микаэл Погосян). Дипломы "За лучшую мужскую роль" получили актеры Олег Гусейнов и Рустам Муратов, сыгравшие в фильме Владимира Битокова "Глубокие реки". Наградой "За лучшую женскую роль" удостоена Ирина Купченко (фильм "Последнее испытание"). Победителем в программе короткометражного кино признан фильм "Изгородь" (режиссер Михаил Кулунаков).

Также была вручена Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края за 2019 год. Получил ее 40-летний писатель из Ангарска Игорь Корниенко. В этом году на соискание премии поступило рекордное количество заявок - свои произведения прислали на конкурс более 30 авторов со всей России. Как и вечный труженик Шукшин, Корниенко во главу угла своей профессии ставит кропотливый труд. "Во вдохновение я не верю. Для меня писать - это как на работу выходить. И я за истории, которые будоражат, по-хорошему встряхивают", - сказал ангарский писатель. Он стал седьмым по счету и самым молодым лауреатом Шукшинской литературной премии.

Среди других запоминающихся событий фестиваля - фотовыставка кинооператора Анатолия Заболоцкого "Жизнь подарила увидеть" и спектакль "Калина красная", показанный на сцене краевого театра драмы им. Шукшина. Привез спектакль Московский музыкальный театр фольклора "Русская песня". Надежда Бабкина сыграла мать главного героя, Андрей Мерзликин - Егора Прокудина, а Мария Шукшина - Любу, роль которой в фильме досталась ее матери.

Подготовил Сергей Зюзин