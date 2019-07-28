Уровень воды в реках Иркутской области превысил критические отметки

В Иркутской области уровень воды в реке Кирей достиг 588 сантиметров, при этом критическая отметка составляет 350 см.

Вода поднялась в районе села Уйгат Тулунского района, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В селе Уйгат проживает более 400 человек.

Как уточнили спасатели, ранее жителей подтопленных в Тулунском районе домов эвакуировали в пункты временного размещения в поселке Уйгат и в деревне Кривуша. Однако из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кирей людей решили доставить жителей в более безопасное место. В эвакуации жителей задействованы два вертолета МЧС.

Также в Тулуне, по данным горадминистрации, в реке Ия уровень воды превысил критическую отметку в 700 сантиметров: он достиг 708 см.