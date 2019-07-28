В Алтайском крае в подъезде нашли тело младенца в пакете

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-месячной девочки в Алтайском крае.

В воскресенье утром в одном из подъездов жилого дома в городе Бийске прохожий обнаружил полиэтиленовый пакет, в котором находилось тело ребенка, и вызвал полицию.

- Личность погибшей девочки установлена, ей было всего 11 месяцев, - сообщила "РГ" представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В настоящее время ведутся поиски ее матери.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причины случившегося.