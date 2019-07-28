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28.07.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области эвакуировали жителей затопленных деревень

Текст: Алексей Бондарев

Уровень воды в реках Иркутской области снова начинает повышаться до критических значений. Как сообщает пресс-служба регионального управления министерства, удар стихии ожидают завтра. В зоне риска снова оказался Тулун, а также Ухуй и Нижнеудинск.

Фото: Анна Москвитина / ТАСС
В пострадавшем от паводка Тулуне вновь подтоплены дома

По данным спасателей, на территории Тулунского муниципального района в результате резкого повышения уровня воды на реке Кирей подтопило жилые дома в двух населенных пунктах. В селе Уйгат эвакуированы жители 54 домов - 93 человека, из них 20 детей, а в деревне Кривуша - жители 14 домов (28 человек, из них пять детей).

- 29 июля ожидается повышение уровня воды на реке реке Ия в районе города Тулуна до отметок 670-770 сантиметров при критической отметке в 700 сантиметров. На реке Уде в районе города Нижнеудинска до отметок 300-350 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров, - уточнили в МЧС.

Спасатели приведены в полную готовность, предупреждены муниципальные власти. Населению стоить быть готовым к эвакуации.

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