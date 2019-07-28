В Кузбассе нашли пропавшего в лесу мальчика

Трехлетний ребенок, пропавший в лесном массиве Якшинского района, найден живым в ходе поисковых мероприятий.

Сообщение о потерявшемся в лесу мальчике поступило в правоохранительные органы около часу дня. По предварительным данным, родители увлеклись сбором грибов и не заметили, как один из детей отстал.

На поиски ребенка выехали полицейские, спасатели и волонтеры. Спустя несколько часов малыша удалось найти невредимым.

- В Яшкинском районе в результате поисковой операции найден пропавший в лесу трехлетний ребенок, - сообщает РИА Новости.

Мальчика вернули родителям.