В массовом ДТП в Томске пострадали два человека

Томская полиция начала проверку по факту столкновения пяти автомобилей в центре города, в результате чего пострадали два человека.

- Сегодня около 17 часов на проспекте Ленина, 85а, по предварительной информации, произошло столкновение пяти транспортных средств: Mitsubishi Galant, Kia Rio, ВАЗа, "Волги" и троллейбуса, - сообщила томская полиции на своей странице соцсети.

В результате ДТП пассажир "Волги" и водитель автомобиля ВАЗ получили травмы и были госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.