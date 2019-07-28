Четыре человека погибли в ДТП на трассе Петербург - Псков

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento на трассе Санкт-Петербург - Псков. В результате аварии четыре человека погибли, двоих пострадавших госпитализировали.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 135-м километре автодороги.

По предварительным данным, к столкновению привело то, что автомобиль Mitsubishi Pajero Sport выехал на встречную полосу. Причины, по которым это произошло, сейчас выясняются.

Водители автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и Kia Sorento погибли на месте. Скончались и два пассажира, находившиеся в иномарках.

Известно, что с места аварии госпитализировали двух человек, среди них один подросток уточнили в региональном УГИБДД.