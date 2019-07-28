Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе. Его слова приводит официальный сайт "сине-бело-голубых".

Дзюба выступил с подобным заявлением после того, как лучшим игроком матча третьего тура Премьер-лиги против "Оренбурга" (2:0) был признан голкипер зенитовцев Андрей Лунев.

Артем посчитал, что лучшим Лунева выбрал Аршавин, работающий экспертом на "Матч ТВ". Хотя сам Андрей чуть позже подчеркнул: это сделал не он, а известный телекомментатор Геннадий Орлов.

"Поздравляю Лунева. Сегодня он провел потрясающий матч. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков. Он в футболе не разбирается. Пусть это делает кто-то другой", - отметил Дзюба.