Главные вопросы про военно-морской парад в Санкт-Петербурге

28 июля в 11.00 в Петербурге и в Кронштадте начнется Главный военно-морской парад. Зрители смогут увидеть 43 корабля, а в небе над Северной столицей пролетит воздушная эскадра из 41 самолета и вертолета. С раннего утра петербуржцы и гости города стали занимать места на набережных.

Почему не все корабли пройдут под разводными мостами?

Главный военно-морской парад традиционно проходит на двух площадках - в историческом центре Петербурга, когда корабли проходят мимо Сенатской площади и Эрмитажа под разводными мостами. Вторая локация - Кронштадтский рейд, в Кронштадте. Этот город на острове Котлин входит в черту Петербурга, хотя расположен более чем в 50 километрах от Дворцовой площади.

В историческом центре Петербурга корабли пройдут по Неве под разводными мостами, в Кронштадте - по Финскому заливу. Главная причина здесь - габариты.

Неву сложно назвать широкой рекой, самый крупный корабль, который смогут увидеть те, кто пришел в исторический центр Петербурга, - это фрегат "Адмирал Касатонов", его длина составляет 135 метров, ширина - 16.

А, например, в Кронштадте в парадном строю пройдет ракетный крейсер "Маршал Устинов", его длина - 186 метров.

Подготовка к параду велась несколько месяцев, в акваторию Невы и на Кронштадтский рейд корабли стали приходить пару недель назад. Так, парадный строй в историческом центре Петербурга можно наблюдать уже недели полторы. Но не все суда приходили одновременно. Так, легендарный корабль "Адмирал Горшков", длина которого также 135 метров, подошел к Петербургу лишь в конце недели. Этот корабль встал в Кронштадте.

В общем, зрители в Петербурге смогут увидеть корабли относительно небольших габаритов, самые крупные суда будут представлены на Кронштадтском рейде. И там, и там, зрителей ждет выступление духовых оркестров и авиашоу.

К слову, в Петербурге на время прохода кораблей будут разводить три моста: Благовещенский, Дворцовый и Троицкий. Накануне мосты украсили флагами.

С Главного военно-морского парада телеканалы устроят трансляцию, соответственно телезрители смогут увидеть все, что происходит в Петербурге и в Кронштадте. Но и те, кто решил посмотреть парад лично, ничего не пропустят. В Петербурге на Дворцовой площади, а также у Сенатской пристани и на здании Биржи установлены огромные экраны, с которых будет вестись трансляция, в том числе и из Кронштадта. Соответственно, в Кронштадте с большого экрана будут наблюдать за парадом в Петербурге.

Как вообще возникла идея проводить в Петербурге морской парад?

Военно-морские парады проводятся в Городе на Неве более трехсот лет. Первый парад состоялся в Петербурге в 1714 году после победы русской армии у мыса Гангут. Затем парады проводились в честь знаковых побед, с середины XIX века парады в городе на Неве стали регулярными.

В новейшей истории Петербурга военные корабли проходили по Неве в честь каких-то знаковых дат. В 2017 году было принято решение проводить военно-морские парады ежегодно в День ВМФ.

Сценарий праздника подразумевает, что первым в парадном строю идет историческое судно как символ преемственности традиций российского флота. На протяжении двух лет парад открывала копия ботика Петра I. Копию "дедушки русского флота" изготовили в 1996-м к 300-летию российского флота, ботик принимал участие во многих городских праздниках.

В этом году историческую часть парада откроет парусник "Полтава", этот линейный 54-пушечный корабль 4-го ранга строили на протяжении пяти лет, в конце прошлого года корабль был введен в строй. Он является точной репликой первого линейного корабля Балтийского флота, построенного в 1712 году.

Сами создатели корабля отмечают, что исторический корабль когда-то был построен и спущен на воду в районе Адмиралтейства, поэтому на верфи исторического судостроения считают очень символичным тот факт, что спустя 307 лет копия судна вновь оказалась здесь же, но уже в колонне с самими мощными и современными судами отечественного флота.

Можно ли увидеть корабли до и после парада?

Корабли-участники парада полторы недели назад в большинстве пришвартовались к набережным Петербурга и в Финском заливе. Так, "Полтава" стоит прямо напротив Эрмитажа.

А, например, напротив Сенатской площади расположился российский сторожевой фрегат дальней морской зоны "Адмирал флота Касатонов".

Жители Кронштадта и туристы несколько дней наблюдают за стоящими на якоре недалеко от берега кораблями "Маршал Устинов" и "Смоленск". Но, например, большой противолодочный корабль "Североморск" стоит чуть дальше и с берега его не видно, планируется, что судно покажется во всей красе во время парада.

В Петербурге и Кронштадте проходило несколько репетиций парада, все они собирали десятки тысяч зрителей.

Все эти две недели в центре Петербурга даже изменились маршруты традиционных прогулок по рекам и каналам. Самые предприимчивые владельцы прогулочных теплоходов стали подвозить туристов максимально близко к кораблям-участникам парада. Многие фирмы даже продают экскурсии на свои теплоходы, обещая просмотр парада с воды. Но это обман. Во время парада всегда строго соблюдаются меры безопасности. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде смогут находиться только корабли-участники парада, а также спасательные суда и буксиры. Лишь когда парад закончится, прогулочные суда смогут вновь выйти на привычные маршруты.

В Петербурге эскадра пробудет до 30 июля, затем корабли уйдут, кто на задание, кто в порт приписки.

Можно ли подняться на корабли, участвовавшие в параде?

После парада на боевые корабли петербуржцев и гостей города не пустят. Экскурсии проводятся только на "Полтаве", но в дни парада попасть на корабль будет нельзя. Дело в том, что к параду "Полтаву" готовили несколько месяцев, устанавливали дополнительное оборудование. К тому же, в обычное время парусник стоит на причале у поселка Лахта, там оборудованы подходы к кораблю в том числе и для маломобильных групп граждан. Сотрудники верфи исторического судостроения обещают возобновить экскурсии, когда парусник вернется к месту своей стоянки.

Зато у петербуржцев и гостей города была возможность 26 и 27 июля подняться на корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая "Сиань" и ВМС Индии "Таркаш".

Откуда смотреть парад?

Петербуржцы и гости города уже вовсю приходят на Сенатскую, Университетскую и Дворцовую набережную, а также занимают места на Стрелке Васильевского острова. Во время парада из-за развода мостов будет скорректирована работа наземного транспорта, также перекроют для автотранспорта ряд набережных. Поэтому главным транспортом для тех, кто хочет посмотреть парад в Петербурге, является метро. С самого утра оживление наблюдается на "Адмиралтейской", "Спортивной", "Горьковской" и "Василеостровской".

А в Кронштадт вереницами тянутся автобусы. Дело в том, что на остров Котлин во избежание пробок в день парада нельзя будет попасть на личных автомобилях. Автобусы в Кронштадт из Петербурга отходят со станции метро "Черная речка" и из Ломоносова.

Парад продлится всего час. А дальше?

А дальше телетрансляция закончится, а туристы и горожане смогут насладиться концертом военных оркестров на Дворцовой площади. Ближе к вечеру на площадке выступят легендарные коллективы "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чайф", а также "Хор Турецкого".

Также в Петербурге туристов и гостей города ждут в музеи. Так, Центральный военно-морской музей, где собрана богатейшая коллекция моделей кораблей разных эпох, а также деталей вооружения, 28 июля в честь дня ВМФ, будет пускать посетителей бесплатно.

28 июля бесплатно пустят и на крейсер "Аврору", сотрудники музея обращают внимание, что экскурсии будут проводиться здесь с 13.00.

Традиционно в День ВМФ "Аврора" - один из самых посещаемых объектов. Поэтому желающих побывать внутри легендарного корабля, просят отнестись с пониманием к ситуации и планировать свое время.

28 июля наплыва посетителей ждут и на ледоколе "Красин". Здесь готовы принимать экскурсии и индивидуальных туристов с 12.30 до 22.00. В музее подчеркивают, что корабль - это место повышенной опасности, поэтому детей до 14 лет не пустят без сопровождения взрослых. Также всем посетителям необходимо обратить внимание на свою обувь, в музей нельзя ходить на высоких каблуках и в босоножках.

Свои программы и выставки приготовили музеи в том числе и не связанные с морской тематикой.

Ожидается, что праздник в Петербурге продлится до 22.30. Его финалом станет салют, который прогремит на Петропавловской крепости и будет виден по всему центру города.