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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы

В Республике Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием произошел на магистральном газопроводе Пунга - Вуктыл - Ухта-2.

Пожар произошел на военном полигоне в Германии

Пострадавших нет. Снижения поставок потребителям нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго. Поврежденный участок был отключен, ведутся восстановительные работы.

Как сообщили в МЧС по региону, помощь пожарных не потребовалась: к моменту прибытия спасателей огонь был потушен.

В СК РФ по республикезаявили, что на данный момент оснований для начала проверки нет.

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