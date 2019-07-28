На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы

В Республике Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием произошел на магистральном газопроводе Пунга - Вуктыл - Ухта-2.

Пострадавших нет. Снижения поставок потребителям нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго. Поврежденный участок был отключен, ведутся восстановительные работы.

Как сообщили в МЧС по региону, помощь пожарных не потребовалась: к моменту прибытия спасателей огонь был потушен.

В СК РФ по республикезаявили, что на данный момент оснований для начала проверки нет.