Первый канал покажет парад ко Дню ВМФ дважды

Ко Дню Военно-Морского Флота Первый канал подошел со всей ответственностью. Провел не только трансляцию парада ко Дню ВМФ, как ранее, но и организовал специальный праздничный канал. Для этого были мобилизованы все силы.

В Санкт-Петербург отправилась большая команда во главе с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. На Стрелке Васильевского острова установили передвижную студию канала, откуда с утра выходили в эфир ведущие Марина Ким, Тимур Соловьев и Светлана Зейналова, освещая подготовку к главному параду ВМФ. Уже с утра начались прямые включения специальных корреспондентов, в том числе из Астрахани, Севастополя, Балтийска, которые знакомили зрителей с новинками морской военной техники, службой на флоте, героями-моряками...

Трансляция самого Военно-Морского парада в Санкт-Петербурге началась в 11 утра. И зрелище получилось столь необычным, что в тот же день - и это впервые в истории Первого канала - было принято решение повторить телетрансляцию парада ко Дню ВМФ сразу после программы "Время".

Напомним, что в 2017 году Первый канал впервые провел трансляцию парада ко Дню ВМФ по-новому. С использованием передовых технологий, применением современнейших методов телевизионного мастерства. В 2018 году та трансляция была дважды номинирована на ТЭФИ. Первое - как "событие телесезона", второе - Константин Эрнст и Александр Файфман номинировались как лучшие продюсеры. Телеакадемики дружно признали и уровень, и необычность, и масштаб съемки и проведения мероприятия.

Тогда, в 2017 году, в эксклюзивном комментарии "РГ" Константин Эрнст рассказал, что над трансляцией в Санкт-Петербурге работали больше полутора сотен сотрудников, около 70 камер, дроны, вертолеты... Съемку вели со всех возможных точек - даже из таких, что предположить невозможно, как там можно закрепить объектив. Казалось бы - на этом можно остановиться. Но нет!

В этом году камер было уже около ста. И сотрудников еще больше. Использованы очередные новинки. В эфир канала вышло несколько сюжетов, посвященных параду ко Дню ВМФ (их можно посмотреть на официальном сайте Первого).

Парад, конечно же стал одним из самых красочных мероприятий этого года (примечательно, что месяцем ранее там же, в акватории Невы, прошел праздник выпускников "Алые паруса", который блестяще транслировал Санкт-Петербургский Пятый канал). А сейчас в параде ко Дню ВМФ приняли участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, которые заранее прибыли в город на Неве и все население и гости Северной столицы сбегалось их смотреть.

Во главе парада великолепный парусник "Полтава" - копия исторического линейного 54-пушечного корабля Петровской эпохи. Среди участников - дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877, называемая бесшумным подводным "дирижаблем". В авиашоу - более 40 современных самолетов и вертолетов морской авиации.

А, чтобы зрители смогли рассмотреть грандиозное действо со всех ракурсов и во всех деталях на земле, на воде, в небе, на набережных Санкт-Петербурга и Кронштадта, камеры закрепили на кораблях, самолетах и даже под водой. Конечно, получилось такое невероятное телевизионное зрелище, что и не требуется объяснений, почему Первый канал принял решение повторить его в эфире.