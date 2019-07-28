Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Новости

"РГ" отправилась в гуманитарную экспедицию в Горную Шорию 10:45
В День ВМФ в Севастополе показали боевые возможности новых кораблей 10:37
УАЗ напомнил о десятиместном внедорожнике 10:10
Обнаружен механизм, отвечающий за проявление материнского инстинкта 09:58
В воскресенье московский воздух прогреется до +25 градусов 09:38
На реке Лене нашли тело одного из двух пропавших при купании детей 09:28
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали 08:45
На севере Хабаровского края из зоны затопления вывезли 157 человек 08:04
Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2" 07:58
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в "Спартаке" 07:42
Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровня 07:20
Многонациональные учения НАТО начались в Грузии 07:15
Военные Южной Кореи задержали шхуну из КНДР 06:34
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов 05:51
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно 05:19
Из амурских сел из-за паводка эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек 05:15
Число жертв пожара в японской студии аниме увеличилось до 35 человек 05:03
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76 04:36
Пассажир в костюме клоуна спровоцировал массовую драку на круизном судне 04:11
Ученые советуют есть яблоко с огрызком 03:51
В приюте Алабамы питбули из-за халатности сотрудников загрызли 29 кошек 03:40
Миллионы кузнечиков оккупировали Лас-Вегас 03:12
Венесуэла заявила о новом вторжении США в воздушное пространство страны 02:23
Житель Канады выиграл в лотерею 60 миллионов долларов 02:02
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма 01:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Лингвисты назвали 10 ошибок в речи, за которые больше всего стыдно
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
28.07.2019 10:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Текст: Айсель Герейханова (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Главные вопросы про военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В этот же день президент примет главный морской парад в акватории реки Невы.

В этом году в параде принимают более 4 тысяч моряков и 43 боевых корабля, а также подводных лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 41 летательный аппарат.

Впервые для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.

Власть Безопасность Армия Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сенатор США выступил против санкций в отношении "Северного потока - 2"
СМИ: В Ливии уничтожены два украинских Ил-76
При стрельбе в Нью-Йорке один человек погиб и 11 пострадали
Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно
Ученые объяснили, почему погода в Европе и России так сильно отличается