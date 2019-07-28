Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

Президент России Владимир Путин принимает участие в праздновании дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.

В этот же день президент примет главный морской парад в акватории реки Невы.

В этом году в параде принимают более 4 тысяч моряков и 43 боевых корабля, а также подводных лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 41 летательный аппарат.

Впервые для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.