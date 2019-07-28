Путин принимает Главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад. О готовности к этому торжественному событию ему доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начался в акватории Невы в районе Благовещенского моста.

Впервые участие в главном военно-морском параде примут фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Также на невском рейде участие в торжествах принимают малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Иван Антонов". На установленной для речного фарватера скорости пройдут также тактические группы патрульных катеров "Раптор" и противодиверсионных катеров "Грачонок".

Затем действие парада перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь.

В этом году в параде принимают участие более 4 тысяч моряков, 43 боевых корабля и подводных лодки Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии и 41 летательный аппарат.