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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На глубину 50 метров

Владимир Путин спустился на батискафе к месту гибели подлодки
Текст: Айсель Герейханова (остров Гогланд)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(7922)
Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива. Таким образом президент почтил память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 "Семга", которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

В субботу президент в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу посетил остров Гогланд в Финском заливе. Его прозвали "островом погибших кораблей", ведь вокруг него лежат десятки затонувших судов разных эпох. В частности, Путин в ходе общения с журналистами напомнил, что почти половина всех подводных лодок, которые погибли во время Второй мировой войны на Балтике, затонули здесь, преодолевая минные заграждения, пробивая себе проход в Балтику для ведения боевой работы.

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга
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"Семга" пропала в 1942 году. Тогда командир подлодки Лев Костылев доложил по радио, что удалось уничтожить три транспорта противника, но сама лодка тоже получила повреждения. В Кронштадт Щ-308 так и не вернулась. Вместе с ней в море навсегда остались 40 членов ее экипажа.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константин Богданов рассказал Путину о судьбе Щ-308. Президенту также продемонстрировали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308, других подлодок. Только в 2018 году подлодку Щ-308 удалось обнаружить в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".
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Глава государства опустился на глубину 50 метров на борту подводного аппарата "Си-эксплорер-3", чтобы осмотреть остов лодки. Под водой Путин пробыл почти полчаса.

После всплытия президент поблагодарил всех тех, кто занимается поиском затонувших подлодок. "Еще одним экипажем, который считался пропавшим без вести, стало меньше, и, наоборот, прибавилось количество людей, которых мы все и их родственники с полным правом считаем погибшими за Родину", - заявил Путин. "Все должны знать: Россия своих героев не забывает, не забывает тех, кто отдал жизнь за свободу и безопасность нашего Отечества, за нас с вами", - подчеркнул Путин. Он также сообщил, что сейчас уже идентифицировали 17 объектов - 16 (подлодок времен ВОВ. - Прим. "РГ") и одну лодку еще времен Первой мировой войны.

Журналисты спросили президента, откуда у него столь подробные знания о минной обстановке в регионе во времена войны - готовился ли он специально, или знал ситуацию.

"Я, конечно, знал, я же люблю почитать, я люблю историю. И потом, у меня, это известно, я хожу же (на шествия "Бессмертного полка". - Прим. "РГ") с портретом отца, который служил основную службу свою перед войной в качестве матроса подводного флота как раз", - напомнил Путин.

Все должны знать: Россия своих героев не забывает

Отметим, что подводные экспедиции для президента привычны: в 2013 году он спускался на дно Финского залива к затонувшему фрегату "Олег". В 2009 году он погружался в батискафе на дно озера Байкал, а в 2011 году побывал с аквалангом на дне Таманского залива.

На острове Гогланд президент также осмотрел коллекцию предметов, поднятых археологами с борта судна, затонувшего в XIX веке у побережья острова в Финском заливе. Путину показали фаянсовую и стеклянную посуду, текстиль.

Тем временем

Поддержать и помочь

В субботу Владимир Путин встретился с Санкт-Петербурге с семьями офицеров-подводников, погибших на борту глубоководного аппарата в Баренцевом море. Президент России выразил им соболезнования и предложил обсудить вопросы необходимой помощи и поддержки.

"Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей - для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим", - предложил глава государства. Напомним, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков.

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