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28.07.2019 21:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Первые на Балтике

Наши девушки выиграли турнир в Калининграде
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(7922)
Женская сборная России стала победителем домашнего международного турнира за Кубок губернатора Калининградской области. На берегах Балтики во дворце спорта "Янтарный" подопечные главного тренера Вадима Панкова последовательно обыграли команды Бельгии (3:1), Германии (3:1) и Польши (3:0).
Ирина Воронкова из калининградского "Локомотива" уверенно сыграла на домашней площадке. Фото: РИА Новости

Эти соревнования стали последней проверкой сил перед стартующей 2 августа здесь же, в Калининграде, олимпийской квалификацией, где россиянки будут соперничать с Южной Кореей, Канадой и Мексикой. Для получения путевки в Токио-2020 надо занимать первое место.

Получив после Лиги наций подкрепление в лице отдохнувших и полностью восстановившихся нападающей Наталии Гончаровой, блокирующих Ирины Фетисовой и Ирины Королевой. С их появлением в составе игра команды стала основательнее и мощнее, приобрела прежние очертания. Напомним, что в недавней Лиге наций-2019 сборная России заняла антирекордно низкое 14-е место, но в этом турнире Панков проверил целый ряд юных дебютантов национальной команды.

Многократная обладательница приза имени Людмилы Булдаковой лучшему игроку Суперлиги Наталия Гончарова по старой доброй традиции стала главным бомбардиром нашей сборной: 25 очков против Бельгии, 14 - с Германией и 22 - с Польшей. Неудивительно, что столичная динамовка по итогам Кубка губернатора Калининградской области получила титул MVP (самого ценного игрока). Отметим и уверенное выступление Ирины Воронковой, выступающей за местный "Локомотив", завоевавший весной "серебро" Суперлиги.

- Радостно, что от матча к матчу мы улучшали качество своей игры. Хотя последняя встреча турнира с Польшей получилась сложной, несмотря на, казалось бы, приличную разницу в счете, - сказал главный тренер сборной России Вадим Панков. - Состав у Польши сильный - там и лучший их бомбардир Смажек, и высокие блокирующие, и классная связующая Волош. Некоторые проблемы у нас еще остаются, но основную линию игры мы выдержали. Подача была хорошая, и на блоке получалось неплохо. Плюс команда достойно смотрелась физически. За те дни, что остались до начала олимпийского отбора мы сможем еще добавить. Играть в Калининграде очень приятно. Здесь, пожалуй, лучшие болельщики в стране. Они нас очень хорошо поддерживали!

Фото: FIVB
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Помимо Гончаровой в число лауреатов турнира вошли еще четыре девушки из разных сборных: нападающая Мальвина Смажек (Польша), блокирующая Доминика Собольска (Бельгия), связующий Иоанна Волош (Польша) и либеро Анна Погани (Германия). В турнирной таблице у России стопроцентный результат - 3 победы и 9 очков, на втором месте с двумя выигрышами Германия, далее идут Польша и Бельгия.

Тем временем

Российская сборная девушек возрастной категории U-18 стала победителем турнира Европейского олимпийского фестиваля в Баку (Азербайджан). В финале подопечные олимпийской чемпионки-1980 Светланы Сафроновой взяли верх над Румынией - 3:1

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