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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске штормовой ветер изменил программу Дня ВМФ

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В столице Поморья из-за сильного ветра отменили шлюпочные гонки, которые должны были пройти на Северной Двине в рамках празднования Дня ВМФ. По этой же причине не вышли в море двадцать яхт - участниц Соловецкой регаты, по традиции стартующей в этот день.
Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

В остальном любимый северянами морской праздник состоялся.

На рейде Северной Двины выстроились украшенные флагами корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота. Их приветствовали командир базы контр-адмирал Константин Кабанцов и губернатор области Игорь Орлов. С борта теплохода за парадом наблюдали ветераны флота. Их заслуги особо подчеркнули на торжественном митинге у Вечного огня "Морская дорога Победы", а павших героев почтили минутой молчания.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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- Поморье записано особой строкой в истории военно-морского флота, которая складывалась из тяжелого труда моряков всех поколений, - сказал Константин Кабанцов. - Со времен Петра I и до наших дней именно Поморье является кузницей флота, кораблестроения, гарантом морского могущества России. Во многом это заслуга наших ветеранов, которым хочется пожелать долголетия и здоровья.

В этом году военно-морской праздник на Севере проходит под знаком 115-летия со дня рождения легендарного адмирала Николая Кузнецова - уроженца Архангельской области. Именно по его инициативе 80 лет назад был учрежден День ВМФ. В столице области к памятнику флотоводцу по традиции возложили цветы, а главные торжества прошли на малой родине Николая Кузнецова - в городе Котласе и деревне Медведки.

В эти дни по улицам Архангельска разносятся звуки военных духовых оркестров - в городе уже в восьмой раз проходит фестиваль "Дирекцион-Норд", на который съехались тринадцать профессиональных и любительских коллективов из разных уголков страны. Его участники прошли парадом по главному проспекту Архангельска - Троицкому - вместе с моряками-беломорцами и войсками Архангельского гарнизона.

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Несмотря на ветер и дождь, многие северяне пришли приветствовать героев дня.

- Сначала хотели дома остаться, но подумали: а вот каково им в шторм в море? Неужели мы на берегу на их праздник не придем? Никогда День ВМФ не пропускаем. Все-таки мы живем в городе с великой морской историей, так что должны ей соответствовать, - поделился папа троих мальчишек архангелогородец Вячеслав Ситников.

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