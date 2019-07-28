В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

На набережной реки Мойки в центре Петербурга обнаружено тело экс-чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника, на голове 51-летнего мужчины имеются следы огнестрельного ранения.

Имя Сергея Карпенко широко известен в спортивной среде Северной столицы. В начале девяностых он выигрывал чемпионаты России и СНГ по кикбоксингу, успешно участвовал в европейских соревнованиях.

Карпенко - профессиональный спортсмен, образование он получил в институте имени Лесгафта. В последние годы он был сосредоточен на тренерской деятельности.