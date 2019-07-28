Видеотрансляция военно-морского парада в Петербурге

В День ВМФ в Санкт-Петербурге проходит Главный Военно-Морской Парад страны.

В показах задействовано более 40 кораблей, катеров и подводных лодок. Они пройдут строем по Неве и в акватории Кронштадтского рейда.

В небе над Петербургом пролетит 41 единица авиатехники, в том числе современные самолеты-амфибии, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и многоцелевые истребители.

После парада зрители смогут подняться на борт боевых кораблей, посетить военно-морские музеи города, а также понаблюдать в дневное время за разведением мостов.

За парадом наблюдает и президент Владимир Путин.

Завершится День ВМФ праздничным салютом и фейерверком.