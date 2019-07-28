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28.07.2019 17:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава администрации Ленинского района Крыма попалась на взятке

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Полиция задержала главу администрации Ленинского района РК по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: iStock
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Как сказано в сообщении, сотрудники управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РК провели оперативно-розыскные мероприятия и установили факт получения руководителем районной администрации взятки через посредника от директора одного из юрлиц, работающих на территории района. Передача 189 тысяч рублей чиновнице была задокументирована.

По информации следствия, деньги предприниматель заплатил за покровительство предприятию при проведении ремонтных работ.

В результате сотрудниками ГСУ СК России по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по пунктам "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с коррупцией
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